Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

La artista argentina revolucionó Montevideo con un espectáculo vibrante que incluyó una aparición estelar de la actriz y cantante uruguaya

El beso de Lali Espósito y Natalia Oreiro durante su show juntas en Uruguay El beso de Lali Espósito y Natalia Oreiro durante su show juntas en Uruguay Ámbito
Hace 16 Min

La noche del sábado en la rambla de Punta Carretas, Montevideo, se convirtió en un escenario histórico para el pop latino: Lali Espósito invitó a Natalia Oreiro y cantaron juntas. Entre hits, coreografías y una energía desbordante, la sorpresa alcanzó su cénit cuando ambas artistas se fundieron en un beso en pleno show; un gesto que desató una ovación y se viralizó en redes en cuestión de minutos. 

El cruce generacional y la química sobre el escenario fue suficiente para sacudir al público: dos iconos de épocas distintas, un mismo escenario y una demostración de complicidad que trascendió la música. El público estalló ante la escena; y las imágenes de esa noche terminaron de sellar un momento que, seguramente, quedará marcado en la memoria colectiva de quienes siguieron el show. 

Lali Espósito y Natalia Oreiro juntas en Uruguay

El público no lo veía venir. Con un look de brillos y botas negras, Lali invitó al escenario a Natalia Oreiro, que apareció entonando “Cambio Dolor”, aquel clásico de los años 90 que marcó a toda una generación. El impacto fue inmediato: la audiencia explotó en aplausos. Oreiro, vestida de rojo, y Lali, con su estilo característico, se complementaron a la perfección en un encuentro que unió dos eras del pop.

La sorpresa continuó con una versión compartida de “Tu veneno”, coreografías, complicidad y un beso final que desató una reacción en cadena: gritos, emoción y viralización instantánea en redes sociales. La química entre ambas artistas marcó uno de los momentos más comentados del show.

