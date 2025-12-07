Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

Lali Espósito y Natalia Oreiro juntas en Uruguay

El público no lo veía venir. Con un look de brillos y botas negras, Lali invitó al escenario a Natalia Oreiro, que apareció entonando “Cambio Dolor”, aquel clásico de los años 90 que marcó a toda una generación. El impacto fue inmediato: la audiencia explotó en aplausos. Oreiro, vestida de rojo, y Lali, con su estilo característico, se complementaron a la perfección en un encuentro que unió dos eras del pop.