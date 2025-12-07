Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

La noche del sábado en la rambla de Punta Carretas, Montevideo, se convirtió en un escenario histórico para el pop latino: Lali Espósito invitó a Natalia Oreiro y cantaron juntas. Entre hits, coreografías y una energía desbordante, la sorpresa alcanzó su cénit cuando ambas artistas se fundieron en un beso en pleno show; un gesto que desató una ovación y se viralizó en redes en cuestión de minutos.
El cruce generacional y la química sobre el escenario fue suficiente para sacudir al público: dos iconos de épocas distintas, un mismo escenario y una demostración de complicidad que trascendió la música. El público estalló ante la escena; y las imágenes de esa noche terminaron de sellar un momento que, seguramente, quedará marcado en la memoria colectiva de quienes siguieron el show.
Lali Espósito y Natalia Oreiro juntas en Uruguay
El público no lo veía venir. Con un look de brillos y botas negras, Lali invitó al escenario a Natalia Oreiro, que apareció entonando “Cambio Dolor”, aquel clásico de los años 90 que marcó a toda una generación. El impacto fue inmediato: la audiencia explotó en aplausos. Oreiro, vestida de rojo, y Lali, con su estilo característico, se complementaron a la perfección en un encuentro que unió dos eras del pop.
La sorpresa continuó con una versión compartida de “Tu veneno”, coreografías, complicidad y un beso final que desató una reacción en cadena: gritos, emoción y viralización instantánea en redes sociales. La química entre ambas artistas marcó uno de los momentos más comentados del show.