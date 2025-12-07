Secciones
Feng Shui: en qué lugares de la casa poner una taza con sal para atraer la abundancia y la riqueza

Descubrí cuáles son los cuatro lugares clave del hogar para colocar una taza con sal según el Feng Shui y potenciar la energía de la prosperidad, la estabilidad y el crecimiento financiero.

Hace 3 Hs

En la búsqueda de armonía y prosperidad dentro del hogar, el Feng Shui vuelve a ganar protagonismo con una de sus prácticas más simples y comentadas: colocar una taza con sal en un punto estratégico de la casa. Lejos de ser un gesto aislado, esta tradición milenaria sostiene que ciertos objetos pueden actuar como imanes energéticos capaces de atraer bienestar, estabilidad económica y nuevas oportunidades.

En tiempos de incertidumbre financiera, muchos recurren a este recurso para potenciar la energía de la abundancia. Pero no cualquier rincón sirve: la ubicación es clave para activar el flujo positivo y evitar que la energía se estanque. ¿Cuál es el lugar indicado para colocar una taza con sal y cómo incorporarla correctamente según las reglas del Feng Shui?.

Cómo usar una taza con sal para atraer dinero: la ubicación clave según el Feng Shui

En esta filosofía china, la sal es vista como un símbolo de claridad y protección que contribuye a consolidar una base propicia para el flujo de prosperidad. Por ello, sus especialistas recomiendan colocarla en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales asociados con transparencia y firmeza. Existen cuatro lugares estratégicos dentro de la casa donde la sal puede potenciar la energía de la abundancia:

Esquina sureste: según el mapa Bagua, este punto corresponde al área de la riqueza. Allí, un cuenco con sal se vincula con ingresos imprevistos y un refuerzo en la energía financiera.

Puerta de entrada: reconocida como la “boca del Chi”, es el acceso principal de la energía. Un pequeño cuenco con sal en este sitio puede atraer fortuna y contribuir a limpiar el entorno.

Área de trabajo o estudio: colocar sal sobre el escritorio favorece la claridad mental, la aparición de nuevas oportunidades y el desarrollo profesional.

Cocina: espacio asociado al alimento y al sustento, permite ubicar un recipiente con sal en la mesada, dentro de la alacena o próximo a una ventana para afianzar la estabilidad.

