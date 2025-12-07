Feng Shui: en qué lugares de la casa poner una taza con sal para atraer la abundancia y la riqueza

En esta filosofía china, la sal es vista como un símbolo de claridad y protección que contribuye a consolidar una base propicia para el flujo de prosperidad. Por ello, sus especialistas recomiendan colocarla en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales asociados con transparencia y firmeza. Existen cuatro lugares estratégicos dentro de la casa donde la sal puede potenciar la energía de la abundancia: