Horóscopo semanal: cómo te irá en el amor y el dinero del 7 al 13 de diciembre

Qué dicen los astros sobre el amor, el dinero y las oportunidades que se presentan para cada signo del zodíaco.

En una semana marcada por movimientos astrales intensos, el horóscopo ofrece nuevas pistas sobre lo que puede suceder en el terreno afectivo y financiero. Del 7 al 13 de diciembre, las energías cambian y cada signo deberá estar atento a señales que pueden abrir puertas, cerrar ciclos o impulsar decisiones largamente postergadas.

En este panorama, el amor y el dinero ocupan un lugar central: vínculos que se redefinen, oportunidades que aparecen cuando menos se esperan y desafíos que invitan a actuar con estrategia. Así se perfila lo que los astros tienen preparado para los 12 signos del zodíaco esta semana.

Aries (21/3 al 20/4)

Amor: Armonía consigo mismo y con su entorno. Algo concluye pero un nuevo comienzo disipará cualquier nostalgia.

Dinero: La persistencia será clave para lograr lo que desea. El apoyo externo aparecerá justo a tiempo.

Tauro (21/4 al 21/5)

Amor: Puede sentir que avanza sin dirección, pero pronto surgirán cambios. Tras malas experiencias, podrá detectar un problema rápidamente.

Dinero: Podrían darse vaivenes al definir un acuerdo, sobre todo con figuras socialmente influyentes. Actúe con tacto.

Géminis (22/5 al 21/6)

Amor: Si no está listo para compromisos serios, mejor retirarse. La rutina pesará demasiado. Buen clima para quienes estén sin pareja.

Dinero: Lo económico no destacará, pero aprenderá mucho. Nada lo frenará y deberá armar un equipo competente.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Amor: Sus emociones lo confundirán, aunque podrá aclararlas si se da espacio. Posibles vínculos que se mantendrán en el tiempo.

Dinero: Le convendrá enfocarse en una tarea por vez. Un socio podría complicarlo si no respeta lo acordado.

Leo (23/7 al 23/8)

Amor: Sentirá cierta inestabilidad frente a una persona que lo paraliza y al mismo tiempo lo impulsa. Evite combinar dinero y amor.

Dinero: Surgen pequeñas complicaciones con clientes o socios. Para evitar malos entendidos, limite sus comentarios.

Virgo (24/8 al 23/9)

Amor: Alguien podría minar su confianza. La paz familiar puede costarle caro, aunque el respaldo de amistades le dará energía.

Dinero: Recibirá reconocimiento y buenos ingresos, junto con la intervención afortunada de alguien con poder.

Libra (24/9 al 23/10)

Amor: Tensiones con la pareja debido a terceros. Es momento de afirmar su posición y no ceder terreno.

Dinero: Recuperará impulso con ayuda de quienes lo rodean. Pronto ocupará un rol más destacado.

Escorpio (24/10 al 23/11)

Amor: Aunque haya cierto caos emocional, su encanto compensará todo. Vivirá momentos románticos e intensos.

Dinero: Lo acompañan personas que potencian su creatividad. Empieza a comprender qué límites debe fijar.

Sagitario (24/11 al 22/12)

Amor: Pasión en cada elección. Propicio para afianzar vínculos. Compartirá tiempo con su familia política y deberá evitar celos.

Dinero: Buen momento para probar caminos, sin decisiones definitivas. Podrían aparecer nuevas alianzas. La dirección es la correcta.

Capricornio (23/12 al 20/1)

Amor: No genere ilusiones sin fundamento o terminará perjudicado. Habrá encuentros y también la abrupta partida de un amigo.

Dinero: La suerte juega a su favor. Beneficios en proyectos y viajes, con una energía muy favorable.

Acuario (21/1 al 19/2)

Amor: Las emociones predominan. Buscará claridad en acuerdos afectivos y deberá evitar cargas ajenas.

Dinero: Sus negociaciones serán refinadas. Colegas lo respaldarán cuando menos lo espere.

Piscis (20/2 al 20/3)

Amor: Momento luminoso en lo afectivo. Exprese lo que necesita con tranquilidad y mantenga coherencia. Logrará acuerdos familiares útiles.

Dinero: Conseguirá apoyo fiel. Incluso quienes antes lo criticaban se volverán aliados firmes.

