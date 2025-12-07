En una semana marcada por movimientos astrales intensos, el horóscopo ofrece nuevas pistas sobre lo que puede suceder en el terreno afectivo y financiero. Del 7 al 13 de diciembre, las energías cambian y cada signo deberá estar atento a señales que pueden abrir puertas, cerrar ciclos o impulsar decisiones largamente postergadas.
En este panorama, el amor y el dinero ocupan un lugar central: vínculos que se redefinen, oportunidades que aparecen cuando menos se esperan y desafíos que invitan a actuar con estrategia. Así se perfila lo que los astros tienen preparado para los 12 signos del zodíaco esta semana.
Horóscopo semanal: cómo te irá en el amor y el dinero del 7 al 13 de diciembre
Aries (21/3 al 20/4)
Amor: Armonía consigo mismo y con su entorno. Algo concluye pero un nuevo comienzo disipará cualquier nostalgia.
Dinero: La persistencia será clave para lograr lo que desea. El apoyo externo aparecerá justo a tiempo.
Tauro (21/4 al 21/5)
Amor: Puede sentir que avanza sin dirección, pero pronto surgirán cambios. Tras malas experiencias, podrá detectar un problema rápidamente.
Dinero: Podrían darse vaivenes al definir un acuerdo, sobre todo con figuras socialmente influyentes. Actúe con tacto.
Géminis (22/5 al 21/6)
Amor: Si no está listo para compromisos serios, mejor retirarse. La rutina pesará demasiado. Buen clima para quienes estén sin pareja.
Dinero: Lo económico no destacará, pero aprenderá mucho. Nada lo frenará y deberá armar un equipo competente.
Cáncer (22/6 al 22/7)
Amor: Sus emociones lo confundirán, aunque podrá aclararlas si se da espacio. Posibles vínculos que se mantendrán en el tiempo.
Dinero: Le convendrá enfocarse en una tarea por vez. Un socio podría complicarlo si no respeta lo acordado.
Leo (23/7 al 23/8)
Amor: Sentirá cierta inestabilidad frente a una persona que lo paraliza y al mismo tiempo lo impulsa. Evite combinar dinero y amor.
Dinero: Surgen pequeñas complicaciones con clientes o socios. Para evitar malos entendidos, limite sus comentarios.
Virgo (24/8 al 23/9)
Amor: Alguien podría minar su confianza. La paz familiar puede costarle caro, aunque el respaldo de amistades le dará energía.
Dinero: Recibirá reconocimiento y buenos ingresos, junto con la intervención afortunada de alguien con poder.
Libra (24/9 al 23/10)
Amor: Tensiones con la pareja debido a terceros. Es momento de afirmar su posición y no ceder terreno.
Dinero: Recuperará impulso con ayuda de quienes lo rodean. Pronto ocupará un rol más destacado.
Escorpio (24/10 al 23/11)
Amor: Aunque haya cierto caos emocional, su encanto compensará todo. Vivirá momentos románticos e intensos.
Dinero: Lo acompañan personas que potencian su creatividad. Empieza a comprender qué límites debe fijar.
Sagitario (24/11 al 22/12)
Amor: Pasión en cada elección. Propicio para afianzar vínculos. Compartirá tiempo con su familia política y deberá evitar celos.
Dinero: Buen momento para probar caminos, sin decisiones definitivas. Podrían aparecer nuevas alianzas. La dirección es la correcta.
Capricornio (23/12 al 20/1)
Amor: No genere ilusiones sin fundamento o terminará perjudicado. Habrá encuentros y también la abrupta partida de un amigo.
Dinero: La suerte juega a su favor. Beneficios en proyectos y viajes, con una energía muy favorable.
Acuario (21/1 al 19/2)
Amor: Las emociones predominan. Buscará claridad en acuerdos afectivos y deberá evitar cargas ajenas.
Dinero: Sus negociaciones serán refinadas. Colegas lo respaldarán cuando menos lo espere.
Piscis (20/2 al 20/3)
Amor: Momento luminoso en lo afectivo. Exprese lo que necesita con tranquilidad y mantenga coherencia. Logrará acuerdos familiares útiles.
Dinero: Conseguirá apoyo fiel. Incluso quienes antes lo criticaban se volverán aliados firmes.