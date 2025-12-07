Secciones
Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Tucumán de Gimnasia y Monteros Voley, en otro fin de semana de Liga Argentina.

POR EL BOLETO. Boca y Racing definirán el pase a la final del campeonato. POR EL BOLETO. Boca y Racing definirán el pase a la final del campeonato. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 5 Min

Liga ACB

8: Joventut-Manresa (Fox Sports 2)

13: Barcelona-Andorra (Fox Sports 3)

Serie A de Italia

8.20: Cremonese-Lecce (ESPN 2)

11: Cagliari-Roma (ESPN)

14: Lazio-Bologna (ESPN)

16.30: Napoli-Juventus (ESPN 2)

Liga de España

10: Elche-Girona (ESPN 4)

10: Villareal-Getafe (DSports)

12.30: Valencia-Sevilla (DSports)

14.30: Espanyol-Rayo Vallecano (ESPN 2)

17: Real Madrid-Celta de Vigo (DSports)

Fórmula 1 - GP de Abu Dhabi

10: Carrera (Fox Sports / Disney +)

COMPLICADO. Franco Colapinto poco pudo hacer para mejorar los tiempos de clasificación de su Alpine. COMPLICADO. Franco Colapinto poco pudo hacer para mejorar los tiempos de clasificación de su Alpine. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

World Rugby Sevens Series

Semifinales

10.20: Capetown (Fox Sports)

10.20: Capetown (Fox Sports 3)

Premier League

11: Brighton-West Ham (ESPN)

Liga Argentina de Vóley

11: Waiwen-Vélez (Fox Sports 2)

15: Ciudad-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports 2)

18: Monteros-Defensores de Banfield (Fox Sports 2)

21: San Juan-San Lorenzo (Fox Sports 2)

Ligue 1 de Francia

11: Niza-Angers (ESPN)

13: Auxerre-Metz (ESPN)

13: Le Havre-Paris FC (ESPN)

16.30: Lorient-Lyon (ESPN 2)

Bundesliga de Alemania

11.30: Hamburgo-Werder Bremen (ESPN 3)

13.30: Borussia Dortmund-Hoffenheim (ESPN)

NFL (Fútbol Americano)

15: Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers (ESPN)

18: Green Bay Packers-Chicago Bears (ESPN)

18: Arizona Cardinals-Los Angeles Rams (ESPN 3)

22: Kansas City Chiefs-Houston Texans (ESPN 2)

Abierto de Palermo - Final

16:30: La Natividad-La Dolfina vs Ellerstina-Indios Chapaleufú (ESPN 3)

Liga Profesional Argentina

Semifinales

19: Boca-Racing (ESPN Premium / TNT Sports)

