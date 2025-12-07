Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Boca y Racing por las semifinales del Clausura

Liga ACB
8: Joventut-Manresa (Fox Sports 2)
13: Barcelona-Andorra (Fox Sports 3)
Serie A de Italia
8.20: Cremonese-Lecce (ESPN 2)
11: Cagliari-Roma (ESPN)
14: Lazio-Bologna (ESPN)
16.30: Napoli-Juventus (ESPN 2)
Liga de España
10: Elche-Girona (ESPN 4)
10: Villareal-Getafe (DSports)
12.30: Valencia-Sevilla (DSports)
14.30: Espanyol-Rayo Vallecano (ESPN 2)
17: Real Madrid-Celta de Vigo (DSports)
Fórmula 1 - GP de Abu Dhabi
10: Carrera (Fox Sports / Disney +)
World Rugby Sevens Series
Semifinales
10.20: Capetown (Fox Sports)
10.20: Capetown (Fox Sports 3)
Premier League
11: Brighton-West Ham (ESPN)
Liga Argentina de Vóley
11: Waiwen-Vélez (Fox Sports 2)
15: Ciudad-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports 2)
18: Monteros-Defensores de Banfield (Fox Sports 2)
21: San Juan-San Lorenzo (Fox Sports 2)
Ligue 1 de Francia
11: Niza-Angers (ESPN)
13: Auxerre-Metz (ESPN)
13: Le Havre-Paris FC (ESPN)
16.30: Lorient-Lyon (ESPN 2)
Bundesliga de Alemania
11.30: Hamburgo-Werder Bremen (ESPN 3)
13.30: Borussia Dortmund-Hoffenheim (ESPN)
NFL (Fútbol Americano)
15: Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers (ESPN)
18: Green Bay Packers-Chicago Bears (ESPN)
18: Arizona Cardinals-Los Angeles Rams (ESPN 3)
22: Kansas City Chiefs-Houston Texans (ESPN 2)
Abierto de Palermo - Final
16:30: La Natividad-La Dolfina vs Ellerstina-Indios Chapaleufú (ESPN 3)
Liga Profesional Argentina
Semifinales
19: Boca-Racing (ESPN Premium / TNT Sports)