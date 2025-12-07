Familiares políticos de la niña asesinada en San Cayetano quedaron detenidos

Detuvieron a familiares políticos de la nena asesinada por un violento robo en el barrio San Cayetano. Están acusados de haber efectuado múltiples disparos con armas de fuego y, bajo amenazas, haber sustraído numerosos electrodomésticos y objetos de valor.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Leonel Sosa en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de prisión preventiva, realizada ayer.
El Ministerio Fiscal solicitó 22 días de prisión preventiva, tras formular cargos en contra de los acusados por el delito calificado como robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con el uso de armas de fuego, pedido que fue aceptado en su totalidad por el juez interviniente.
Los imputados son familiares políticos de la nena asesinada en San Cayetano, mientras que la víctima del robo es familiar del sujeto que actualmente está siendo investigado por ese crimen, lo que agrega un trasfondo especialmente sensible al caso.
El hecho
El 21 de noviembre, a las 20 aproximadamente, Juan Carlos Juárez se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Brígido Terán al 1.780 del barrio San Cayetano, cuando escuchó un ruido proveniente del negocio ubicado en la parte delantera de su vivienda.
Se dirigió a verificar lo que ocurría y observó que habían ingresado a su hogar por el portón delantero ocho sujetos (dos de ellos aún no identificados). Inmediatamente, dos de los sospechosos, utilizando armas de fuego, realizaron aproximadamente 20 disparos, mientras que otro, que tenía un cuchillo, amenazó a la víctima, quien rápidamente logró escapar corriendo de su vivienda.
Aprovechando esto, los intrusos sustrajeron del domicilio y del local de la víctima un lavarropas marca Dream de color blanco; un secarropas marca Kohinoor de color blanco con tapa celeste; una balanza digital marca Kretz; un televisor plasma marca Philco de 32 pulgadas de color negro; otro televisor plasma de color negro sin funcionar; una planchita de pelo de color negro marca Gamma; un par de zapatillas marca Adidas de color blanco con naranja talle 41 y un par de botines marca Kappa de color azul número 41.
Inmediatamente después, los sujetos se dieron a la fuga con las pertenencias sustraídas. Tras ser identificados, seis fueron detenidos.