Familiares políticos de la niña asesinada en San Cayetano quedaron detenidos

Aprovechando esto, los intrusos sustrajeron del domicilio y del local de la víctima un lavarropas marca Dream de color blanco; un secarropas marca Kohinoor de color blanco con tapa celeste; una balanza digital marca Kretz; un televisor plasma marca Philco de 32 pulgadas de color negro; otro televisor plasma de color negro sin funcionar; una planchita de pelo de color negro marca Gamma; un par de zapatillas marca Adidas de color blanco con naranja talle 41 y un par de botines marca Kappa de color azul número 41.