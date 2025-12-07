El imperio de la IA

La cuarta similitud está dada porque las empresas “crean un relato agresivo de competencia moral: se ven como el buen imperio luchando contra el mal”. Redefinen constantemente quién representa el imperio del mal. Por ejemplo, para OpenAI, inicialmente era Google y ahora es china. Muchas empresas instituyen una discursividad en la que aparecen como los adalides de una misión civilizadora de la humanidad. Para ello recurren a formaciones discursivas religiosas; deliberadamente construyen una narrativa religiosa en torno a la IA. Al respecto, rememora que Sam Altman, antes de fundar OpenAi, solía aseverar (parafraseando a otro autor) que las personas exitosas crean empresas; las empresas más exitosas crean países y las de alto rango crean religiones. El tópico central de la narrativa religiosa está en la idea de que la AGI (IA con todas las capacidades humanas) es posible, inminente y va a transformar radicalmente la humanidad. Discurso que carece al presente de evidencia científica. En esta línea, señala que OpenAI y Anthropic son los semilleros de esta forma de pensar.