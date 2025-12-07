La Sala se suma a los espacios artísticos independientes

Un nuevo espacio independiente para el arte y la cultura tucumana se inaugurará mañana. La Sala es la propuesta que gestionará el Grupo Alma Teatro que lidera Paola Amado en la planta alta de 24 de Septiembre 1.198 (sobre un local dedicado a realizar tatuajes y frente a la histórica peña El Alto de la Lechuza). “Ese punto tiene una magia especial, te inspira algo”, afirma la responsable.
“Hace más o menos un par de años que vengo soñando con el momento de tener un lugar propio y se ha dado la oportunidad ‘sin querer queriendo’. Con mucho sacrificio he tomado el espacio que se me ha brindado y lo empecé a refaccionar, a arreglar, a comprar pintura, a poner un telón, a sumar cosas, todo hecho -como siempre- a pulmón. He puesto todos mis sueños, todos mis proyectos y todas mis esperanzas en este momento donde los artistas estamos tan castigados y ninguneados por las políticas oficiales”, describió la artista.
Amado se reunió “con mujeres hermosas como la actriz Nancy Vera Groy, una gran colega que con todo su corazón me acompaña, ayuda y abraza; la fotógrafa Margarita Fuentes, con la certeza de que estando ella es un sitio bendecido porque es una bella persona; Eugenia Salazar, amiga y vecina con la que hago talleres de fieltro que te quitan la ansiedad y Claudia Serrizuela, quien canta en la puesta de la obra histórica que hicimos sobre Fortunata García de García”.
Para la inauguración de esta noche, programada a las 20, habrá performance, música, narración oral escénica, exposición de fotos y teatro, junto con sorpresas y regalos a la hora del brindis. La capacidad del lugar es de 40 a 50 personas sentadas como máximo, con la idea de un entorno intimista y acogedor.
Su grupo mantiene actividad desde 2009, con el estreno de obras como “Sólo los giles mueren de amor”, de César Brie; “Cruzados para niños” y el relato sobre la heroína tucumana Manuela Pedraza, entre otros. “Lo integro junto a Rosita Leal y a mi pequeña hija Alma, que tiene apenas 12 años, pero con el respaldo de todas las personas que siempre están para ayudarme”, añade.
La actriz remarca: “todos tenemos que buscar segundas opciones para poder mantenernos en nuestra profesión, por lo cual La Sala tiene las puertas abiertas para recibir a todos los artistas que quieran ir a exponer y mostrar su trabajo, en cualquier expresión cultural que sea: cine, canto, ensayos, pintura, karaoke, teatro obviamente y hasta streaming, enfocado a reunir la producción tucumana, que es tan numerosa e intensa”.