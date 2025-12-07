La Sala se suma a los espacios artísticos independientes

“Hace más o menos un par de años que vengo soñando con el momento de tener un lugar propio y se ha dado la oportunidad ‘sin querer queriendo’. Con mucho sacrificio he tomado el espacio que se me ha brindado y lo empecé a refaccionar, a arreglar, a comprar pintura, a poner un telón, a sumar cosas, todo hecho -como siempre- a pulmón. He puesto todos mis sueños, todos mis proyectos y todas mis esperanzas en este momento donde los artistas estamos tan castigados y ninguneados por las políticas oficiales”, describió la artista.