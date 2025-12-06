Secciones
Ritual de la riqueza: cuáles son los cuatro puntos estratégicos del hogar, según el Feng Shui

Según esta filosofía, ubicar un recipiente con sal en el punto adecuado puede transformar la energía del hogar y favorecer la llegada de oportunidades.

Dentro de las prácticas más populares del Feng Shui, la distribución de objetos adquiere un papel fundamental en la búsqueda de armonía y prosperidad. Esta disciplina milenaria sostiene que la sal posee una capacidad purificadora esencial, capaz de limpiar “las vibraciones pesadas” y de preparar el espacio para “la recepción de nuevas posibilidades”. 

Las enseñanzas tradicionales del Feng Shui señalan que algunas zonas de la vivienda potencian especialmente la acción energética de la sal, con impacto directo sobre la economía y la estabilidad familiar. Los especialistas destacan cuatro sectores principales:

1. Puerta de entrada. Este espacio es considerado el primer nexo entre el exterior y el interior. En el Feng Shui se lo conoce como la “boca del Chi”, ya que funciona como la vía principal por la que ingresa la energía. Allí, un pequeño recipiente ayuda a favorecer la llegada de fortuna y a purificar el ambiente de manera inmediata.

2. Cocina. Vinculada al sustento y la nutrición, permite colocar sal en distintos puntos: sobre la mesada, dentro de la alacena o próxima a una ventana. La intención es reforzar la estabilidad del hogar y garantizar el bienestar de los residentes.

3. Área de trabajo o estudio. Como se trata de un espacio donde debe circular la creatividad y el rendimiento, la presencia de sal en el escritorio se utiliza para activar las oportunidades laborales, aportar claridad mental y estimular el crecimiento profesional.

4. Esquina sureste. De acuerdo con el mapa Bagua, este punto representa el área de la riqueza. Por eso, situar allí un recipiente con sal se relaciona con la atracción de ingresos inesperados y con un fortalecimiento de la situación financiera.

La sal como elemento energético

La filosofía oriental le asigna a la sal un significado que va más allá de su capacidad para absorber humedad o depurar físicamente los ambientes. Su presencia actúa como un símbolo de claridad, protección y equilibrio, y ayuda a sostener un escenario propicio para el flujo de la prosperidad.

El tipo de contenedor es clave para que el ritual funcione: los especialistas recomiendan elegir vidrio o cerámica, materiales valorados por su transparencia y firmeza. Algunas personas incluso incorporan monedas chinas o un hilo rojo para reforzar la protección y mejorar la circulación del Chi.

Para que el procedimiento mantenga su efectividad, no alcanza con colocar la sal y olvidarse de ella. Como este elemento trabaja “mediante la absorción de energías densas”, su composición se modifica con el tiempo. Por eso, es importante revisar regularmente su estado.

Si la sal se humedece o forma grumos, significa que cumplió su función, y es necesario reemplazarla de inmediato para que la energía continúe activa y disponible para nuevas oportunidades.

El Feng Shui también aconseja acompañar este ritual con medidas generales de orden: ambientes despejados, buena luz natural y una paleta de colores suaves que contribuyan a la calma. Los tonos intensos, en cambio, deberían usarse solo en detalles puntuales.

