Semifinal Boca–Racing: racha, bajas, figuras y todo lo que tenés que saber

Apoyado en una racha formidable de seis victorias consecutivas, Boca Juniors intentará avanzar a la final del torneo Clausura, aunque en esa ruta deberá afrontar una prueba de alta exigencia ante Racing, en una semifinal que promete emociones fuertes.
Después de un arranque flojo, marcado por la peor serie de su historia —12 partidos sin victorias—, el “Xeneize” encontró una mejoría que se aceleró desde fines de octubre, cuando inició un ciclo exitoso bajo la conducción de Claudio Ubeda. Tras caer frente a Belgrano (2-1), Boca superó sucesivamente a Barracas (3-1), Estudiantes (2-1), River Plate (2-0), Tigre (2-0), Talleres (2-0) y Argentinos Juniors (1-0). En ese tramo, además, acumula cuatro encuentros sin recibir goles.
El equipo azul y oro consolidó su funcionamiento a partir del equilibrio que le aportó Leandro Paredes en la mitad de la cancha. El volante de la selección argentina también sumó calidad en la pelota parada, con una pegada que le permitió a Boca convertir varios goles de tiro libre o en jugadas de balón detenido.
Ubeda se mostró optimista en la previa y destacó que su equipo tiene “bastante nafta para dar pelea”, aunque remarcó que “hay que respetar a los rivales”. “El grupo está 100% compenetrado con el día a día. Nos da garantías de que este equipo tiene intenciones de seguir avanzando”, afirmó.
Impacto
El entrenador también conoce muy bien al rival de hoy: fue jugador de Racing, donde compartió equipo con Gustavo Costas, quien hoy atraviesa su tercer ciclo como técnico del club “albiceleste”. Al igual que Boca, la “Academia” llega en un momento favorable, fortalecida tras haberse recuperado de la frustración que significó quedar eliminada en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, luego campeón del certamen.
En su recorrido hacia las semifinales del Clausura, Racing logró un triunfo tan agónico como celebrado ante River (3-2) y, en cuartos de final, debió sufrir hasta los penales para doblegar a un duro Tigre que resistió durante 120 minutos (0-0).
Uno de los focos de preocupación pasa por el presente de Adrián “Maravilla” Martínez, su máximo artillero, que lleva diez partidos sin convertir. Su sequía quedó expuesta ante Tigre, cuando falló tres situaciones muy claras frente al arco, aunque luego convirtió su penal en la definición. “En Adrián confiamos siempre”, sostuvo Costas. “Ahora no la puede meter, pero eso les pasa a muchos. Tuvo muchísimas situaciones y estuvo en la pelea”.
El DT deberá, además, rearmar el equipo por las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa, sumadas a las bajas por lesión de Matías Zaracho, Marcos Rojo y Elías Torres.
Boca y Racing se enfrentarán hoy en La Bombonera, el quinto partido consecutivo del “Xeneize” en su estadio, favorecido primero por un calendario que lo dejó como local en los dos últimos encuentros de la fase regular y, luego, por su mejor ubicación para asegurarse la localía en las eliminatorias.
Para la historia
La otra semifinal se disputará el lunes y también tendrá clima de clásico: Gimnasia y Esgrima y Estudiantes animarán un duelo histórico para La Plata, después de clasificarse con lo justo a los playoffs. Ya en las instancias decisivas, Gimnasia —dirigido por el interino Fernando Zaniratto— sorprendió en Santa Fe al vencer a Unión (2-1) y luego dio otro golpe al eliminar a Barracas Central (2-0).
Del otro lado, Estudiantes también cumplió su parte: primero eliminó como visitante a Rosario Central (1-0), designado por la AFA como campeón de la temporada por ser el equipo que más puntos sumó en el año, y después se impuso a Central Córdoba en Santiago del Estero (1-0).