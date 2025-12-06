Semifinal Boca–Racing: racha, bajas, figuras y todo lo que tenés que saber

Uno de los focos de preocupación pasa por el presente de Adrián “Maravilla” Martínez, su máximo artillero, que lleva diez partidos sin convertir. Su sequía quedó expuesta ante Tigre, cuando falló tres situaciones muy claras frente al arco, aunque luego convirtió su penal en la definición. “En Adrián confiamos siempre”, sostuvo Costas. “Ahora no la puede meter, pero eso les pasa a muchos. Tuvo muchísimas situaciones y estuvo en la pelea”.