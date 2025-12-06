El juvenil más chico de Atlético inicia la pretemporada con un sueño claro para 2026

Nacido en Yerba Buena, Ortega recuerda que sus primeros pasos con la pelota fueron en el CEF 18, donde descubrió la alegría de gambetear. Esa naturalidad lo acompañó cuando, todavía niño, dejó su casa para vivir en la pensión de Vélez Sarsfield. Tres años en la estructura formativa del club de Liniers le dieron rodaje, madurez y una identidad futbolística más definida. Sus actuaciones constantes, sus goles y su capacidad para desequilibrar por la izquierda llamaron la atención del “Decano”, que no tardó en asegurarlo: Martín firmó contrato hasta 2028. Para él, ese papel fue más que un acuerdo: fue la confirmación de que su carrera empieza a tomar forma.