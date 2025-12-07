Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

En tiempos en los que la imagen digital parece exigir perfección, muchos usuarios deciden correr la mirada hacia otro lado: no usan filtros en redes sociales. Mientras muchos recurren a herramientas que suavizan la piel, ajustan rasgos o añaden efectos estéticos, ellos eligen mostrarse tal cual son, sin retoques ni ediciones. Esta elección, que puede parecer simple, despertó el interés de especialistas en comportamiento y salud mental.
La psicología sostiene que detrás de esta decisión no solo hay una postura estética, sino también rasgos vinculados a la autenticidad, la construcción de identidad y la relación con la autoimagen. ¿Qué motiva a alguien a prescindir de cualquier artificio digital? ¿Confianza, rebeldía frente a la presión estética o una manera distinta de vincularse con el mundo online? La respuesta va más allá de la apariencia y revela aspectos profundos del modo en que cada persona se percibe y se muestra ante los demás.
Qué dice la psicología sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales
La psicología indica que quienes eligen no usar filtros en redes sociales suelen evidenciar mayor autoaceptación, menor dependencia de la validación externa y una autoestima más firme, al no someterse a estándares de belleza irreales ni a comparaciones constantes.
Esto puede traducirse en mayor autenticidad, menor ansiedad vinculada al FOMO y una valoración más clara de la realidad por encima de la perfección digital. Sin embargo, este comportamiento puede responder a distintos motivos, desde una simple preferencia estética hasta la decisión consciente de evitar los efectos negativos que estas herramientas generan en la salud mental.
Rasgos psicológicos asociados
Autoestima y autoaceptación: Suelen sentirse a gusto con su imagen sin necesidad de modificarla, lo que refleja un vínculo más saludable con su cuerpo.
Baja necesidad de aprobación: Presentan menor dependencia de la opinión ajena y no buscan adaptarse a ideales inalcanzables.
Menor ansiedad y neuroticismo: Reducen el impacto del FOMO y viven con mayor plenitud, evitando la ansiedad que las redes pueden generar.
Autenticidad y transparencia: Valoran mostrarse tal como son y no sienten presión por “mejorar” su apariencia.
Conciencia sobre los efectos negativos: Entienden que los filtros distorsionan la realidad y pueden afectar la autoestima, por lo que prefieren mantenerse al margen.
Pensamiento crítico: Reconocen la diferencia entre lo real y lo retocado, evitando caer en comparaciones perjudiciales.