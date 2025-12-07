Secciones
SociedadActualidad

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Personas que nunca usan filtros en redes pueden tener rasgos psicológicos muy particulares, ligados a la autoestima, la autenticidad y la relación con la propia imagen. Pero ¿qué revela realmente esta elección sobre su forma de pensar y sentirse?

Qué dice los estudios psicológicos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales Qué dice los estudios psicológicos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales PsicoActiva
Hace 2 Hs

En tiempos en los que la imagen digital parece exigir perfección, muchos usuarios deciden correr la mirada hacia otro lado: no usan filtros en redes sociales. Mientras muchos recurren a herramientas que suavizan la piel, ajustan rasgos o añaden efectos estéticos, ellos eligen mostrarse tal cual son, sin retoques ni ediciones. Esta elección, que puede parecer simple, despertó el interés de especialistas en comportamiento y salud mental.

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

La psicología sostiene que detrás de esta decisión no solo hay una postura estética, sino también rasgos vinculados a la autenticidad, la construcción de identidad y la relación con la autoimagen. ¿Qué motiva a alguien a prescindir de cualquier artificio digital? ¿Confianza, rebeldía frente a la presión estética o una manera distinta de vincularse con el mundo online? La respuesta va más allá de la apariencia y revela aspectos profundos del modo en que cada persona se percibe y se muestra ante los demás.

Qué dice la psicología sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

La psicología indica que quienes eligen no usar filtros en redes sociales suelen evidenciar mayor autoaceptación, menor dependencia de la validación externa y una autoestima más firme, al no someterse a estándares de belleza irreales ni a comparaciones constantes. 

Esto puede traducirse en mayor autenticidad, menor ansiedad vinculada al FOMO y una valoración más clara de la realidad por encima de la perfección digital. Sin embargo, este comportamiento puede responder a distintos motivos, desde una simple preferencia estética hasta la decisión consciente de evitar los efectos negativos que estas herramientas generan en la salud mental.

Rasgos psicológicos asociados

Autoestima y autoaceptación: Suelen sentirse a gusto con su imagen sin necesidad de modificarla, lo que refleja un vínculo más saludable con su cuerpo.

Baja necesidad de aprobación: Presentan menor dependencia de la opinión ajena y no buscan adaptarse a ideales inalcanzables.

Menor ansiedad y neuroticismo: Reducen el impacto del FOMO y viven con mayor plenitud, evitando la ansiedad que las redes pueden generar.

Autenticidad y transparencia: Valoran mostrarse tal como son y no sienten presión por “mejorar” su apariencia.

Conciencia sobre los efectos negativos: Entienden que los filtros distorsionan la realidad y pueden afectar la autoestima, por lo que prefieren mantenerse al margen.

Pensamiento crítico: Reconocen la diferencia entre lo real y lo retocado, evitando caer en comparaciones perjudiciales.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
4

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo
5

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Los cabos sueltos en la Policía
6

Los cabos sueltos en la Policía

Más Noticias
Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Einstein y la curvatura de la luz

Einstein y la curvatura de la luz

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Comentarios