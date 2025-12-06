Secciones
SociedadActualidad

Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad dio a conocer algunas de las actividades para disfrutar de la jornada.

Las ferias brillarán el fin de semana para los visitantes tucumanos que quieran degustar platos especiales. Las ferias brillarán el fin de semana para los visitantes tucumanos que quieran degustar platos especiales.
Hace 3 Hs

Un amplio abanico de propuestas recreativas, culturales y recreativas preparó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para disfrutar durante el sábado del fin de semana largo en familia y con amigos.

Todas la actividades para este sábado

9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro:  Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.    

10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.  Se suspenden por lluvia.

11 – Masterclass de pizza y pasta, en la Sociedad Italiana de Tucumán, ubicada en 24 de Septiembre 1021. El evento se enmarca dentro de una nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.

11 – El Bus Turístico realizará el paseo guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio del Club Atlético San Martín. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.    

14 a 00 - Ferias en el Palacio de los Deportes. Se instalarán puestos gastronómicos para acompañar el evento Tucumán Urban Indie.  

16 - El Bus Turístico realizará el tradicional paseo guiado histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.  

17 a 20 - Eco Feria en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Los visitantes podrán recorrer los puestos de los emprendedores del Mercado de Arte y Botánica (MAB) e intercambiar residuos reciclables por regalos en el puesto de Eco Canje de la Municipalidad.

18 - Talleres gratuitos de decoración navideña en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Quienes asistan aprenderán a elaborar coronas navideñas, adornos con material reciclado, arbolitos artesanales, arbolitos con técnica de cestería china y renos decorativos. Las actividades no se suspenden por lluvia. No se requiere inscripción previa.

18 - En el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, las familias podrán disfrutar de la obra de teatro infantil a cargo de ReciClara, con entrada gratuita.  El personaje compartirá sus aventuras en las Yungas tucumanas con el Monstruo de la Basura y con su amiga Wayka, la tapir. Se trata de una propuesta ideal para que los más pequeños comiencen sus vacaciones de una forma diferente y divertida. La actividad se reeditará todos los sábados de diciembre. Entrada libre y gratuita. No hace falta inscripción.

18 a 00 - Feria de Artesanos en el predio del Polo Gastronómico del Parque El Provincia, en avenida Roca y Chacabuco.  

18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.  

18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.  

18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Guillermina, sobre calle Rufino Cossio y avenida Mate de Luna y en el estacionamiento.  

18 a 23 - Feria Barrio Manantial Sur - 2500 Viviendas, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.  

19 – Muestra de cerámica en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la Vega 505. El Municipio y Casa Barro invitan a vivir una jornada especial de creación y comunidad para celebrar el cierre del año del taller de cerámica coordinado por Verónica Grandolio. Habrá horneada en vivo, música en vivo de Lucre Chani y Celia Mirabella, proyecciones de fotografías que cuentan el recorrido del taller. Entrada libre y gratuita.

Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia
1

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)
2

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”
3

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino
4

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez
5

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura
6

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

Más Noticias
La Casa de Gobierno se iluminó con un nuevo Árbol de Navidad

La Casa de Gobierno se iluminó con un nuevo Árbol de Navidad

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Comentarios