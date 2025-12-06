Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

Un amplio abanico de propuestas recreativas, culturales y recreativas preparó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para disfrutar durante el sábado del fin de semana largo en familia y con amigos.
Todas la actividades para este sábado
9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
11 – Masterclass de pizza y pasta, en la Sociedad Italiana de Tucumán, ubicada en 24 de Septiembre 1021. El evento se enmarca dentro de una nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.
11 – El Bus Turístico realizará el paseo guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio del Club Atlético San Martín. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.
14 a 00 - Ferias en el Palacio de los Deportes. Se instalarán puestos gastronómicos para acompañar el evento Tucumán Urban Indie.
16 - El Bus Turístico realizará el tradicional paseo guiado histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.
17 a 20 - Eco Feria en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Los visitantes podrán recorrer los puestos de los emprendedores del Mercado de Arte y Botánica (MAB) e intercambiar residuos reciclables por regalos en el puesto de Eco Canje de la Municipalidad.
18 - Talleres gratuitos de decoración navideña en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Quienes asistan aprenderán a elaborar coronas navideñas, adornos con material reciclado, arbolitos artesanales, arbolitos con técnica de cestería china y renos decorativos. Las actividades no se suspenden por lluvia. No se requiere inscripción previa.
18 - En el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, las familias podrán disfrutar de la obra de teatro infantil a cargo de ReciClara, con entrada gratuita. El personaje compartirá sus aventuras en las Yungas tucumanas con el Monstruo de la Basura y con su amiga Wayka, la tapir. Se trata de una propuesta ideal para que los más pequeños comiencen sus vacaciones de una forma diferente y divertida. La actividad se reeditará todos los sábados de diciembre. Entrada libre y gratuita. No hace falta inscripción.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el predio del Polo Gastronómico del Parque El Provincia, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque Guillermina, sobre calle Rufino Cossio y avenida Mate de Luna y en el estacionamiento.
18 a 23 - Feria Barrio Manantial Sur - 2500 Viviendas, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
19 – Muestra de cerámica en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la Vega 505. El Municipio y Casa Barro invitan a vivir una jornada especial de creación y comunidad para celebrar el cierre del año del taller de cerámica coordinado por Verónica Grandolio. Habrá horneada en vivo, música en vivo de Lucre Chani y Celia Mirabella, proyecciones de fotografías que cuentan el recorrido del taller. Entrada libre y gratuita.