Fin de semana largo: qué hacer este sábado en San Miguel de Tucumán

18 - En el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, las familias podrán disfrutar de la obra de teatro infantil a cargo de ReciClara, con entrada gratuita. El personaje compartirá sus aventuras en las Yungas tucumanas con el Monstruo de la Basura y con su amiga Wayka, la tapir. Se trata de una propuesta ideal para que los más pequeños comiencen sus vacaciones de una forma diferente y divertida. La actividad se reeditará todos los sábados de diciembre. Entrada libre y gratuita. No hace falta inscripción.