Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

El piloto argentino se sube por última vez en el año a su Alpine, confiado en demostrar su potencial para el 2026. Horarios de este sábado y domingo.

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación en el GP de Abu Dhabi. REUTERS
Hace 1 Hs

Franco Colapinto afronta el segundo día en Abu Dhabi con la meta de terminar su primera temporada completa en la Fórmula 1 con una actuación firme. Tras un paso complicado por Qatar y un viernes difícil, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine A525, en el tradicional cierre del calendario en Yas Marina.

Será  la última oportunidad de 2025 de Colapinto para demostrar todo su potencial. Tras un paso complicado por Qatar (con un 14° puesto como mejor resultado), el piloto argentino ya probó el circuito que cerrará el disputado campeonato entre tres pilotos: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

En el primer entrenamiento, Colapinto se posicionó 10°, resultado que sorprendió hasta el propio equipo de Alpine. Es más, no estuvo lejos del ritmo del líder Norris, con solo 0s370 detrás del favorito del campeonato.

En la segunda práctica cayó un manto de realidad para el joven piloto y finalizó 19°. Una vez terminada la actividad, transmitió: "Ritmo de carrera, bien. Qualy, muy mal. Estamos muy lejos y a la noche hay que entender por qué".

El Gran Premio de Abu Dhabi, tiene 5 kilómetros, 16 curvas y dos zonas de DRS. Más allá de quién ostente el récord de vuelta (actualmente Kevin Magnussen, 2024, con 1:25.637) o el ganador del año pasado (Lando Norris), la meta del argentino es terminar bien el campeonato para ya mentalizarse en 2026.

A qué hora corre Colapinto este sábado

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera 10.00

Cómo terminó Colapinto cada carrera del 2025

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

