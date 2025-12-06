Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Cómo terminó Colapinto cada carrera del 2025

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto



2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto



3- GP de España: llegó en el 15° lugar



4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13



5- GP de Austria: terminó en el puesto 15



6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico



7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar



8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar



9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar



10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11



11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar



12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19



13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar



14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar



15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17



16- GP de México: terminó en el puesto 16



17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó



18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15



19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar



20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20



21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar