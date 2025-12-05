Un salto para todo Tucumán: El Salvador se convertirá en la nueva Casa Pumas del NOA

La presentación de la nueva camiseta de Tarucas para la temporada 2026 no solo mostró los colores que acompañarán al equipo en el Súper Rugby Américas: también dejó al descubierto una de las obras más ambiciosas del rugby tucumano en los últimos años. Según pudo averiguar LA GACETA, el predio de El Salvador, en Lawn Tennis, atraviesa una transformación profunda para convertirse en una verdadera Casa Pumas, un centro de alto rendimiento que cambiará el día a día de Tarucas y elevará los estándares de todo el rugby provincial. Financiado íntegramente con fondos propios de la Unión Argentina de Rugby (UAR), el proyecto avanza con el objetivo de ofrecer instalaciones modernas, funcionales y preparadas para las exigencias del juego profesional.
El ala principal del complejo concentrará la mayor parte de los servicios destinados a la preparación física, médica y táctica. El gimnasio será uno de los espacios centrales del rediseño: ampliado y dotado de mayor superficie, permitirá trabajos más complejos y la presencia simultánea de un número mayor de jugadores.
Junto a él, se construye un área específica de lucha y combate, un dojo pensado para practicar técnicas de contacto en un ambiente seguro y reglado, necesario para el rugby de elite.
Otra de las novedades es la creación de un auditorio que funcionará como sala de video y reuniones. Allí se llevarán a cabo análisis tácticos, charlas técnicas y capacitaciones, tanto para Tarucas como para entrenadores de toda la región. La intención es que el centro no solo fortalezca al plantel profesional, sino que también se convierta en un punto de formación permanente para el NOA.
El proyecto contempla también un crecimiento notable en los espacios dedicados a la salud y recuperación de los jugadores. La nueva sala de oficios estará destinada a trabajos de masajes, recuperación muscular y tratamientos específicos, en un entorno más privado y profesional.
A esto se sumará una sala médica que permitirá a nutricionistas, médicos y fisioterapeutas atender con mayor comodidad y eficiencia a quienes integran el sistema de alto rendimiento.
Para el staff técnico, además, se habilitarán dos salas: una para el funcionamiento administrativo y otra, más reducida, para reuniones operativas y planificación diaria.
En otro sector del predio se levantarán vestuarios modernos, destinados a Tarucas, a la Academia y a los planteles de Lawn Tennis. También habrá un depósito para la creciente cantidad de equipamiento que requiere el profesionalismo, y una sala de recreación que funcionará como quincho, un punto de encuentro para fortalecer la cohesión grupal.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su carácter integrador. Aunque Tarucas será el principal usuario, muchas de las instalaciones serán compartidas con Lawn Tennis y con la Academia UAR. La obra representa un salto de calidad no solo para un equipo, sino para todo el rugby tucumano. El club anfitrión, además, accederá a infraestructura moderna y desafiante, inédita para la región.
Durante la presentación, Daniel Hourcade, gerente de Alto Rendimiento en Sudamérica Rugby, valoró la dimensión del proyecto y el esfuerzo institucional detrás de cada avance. “El sistema de la UAR crece todos los días con fondos propios. No tenemos una subvención del gobierno. Los Pumas son la cara y los que generan los mayores ingresos. Y poder tener cuatro centros regionales con Casa Pumas es espectacular. El crecimiento del rugby argentino con los pocos recursos que tiene habla de la capacidad de nuestros dirigentes”, señaló.
“Huevo” también remarcó el impacto deportivo que tendrá el nuevo centro de entrenamiento. “Lo más importante es que los jugadores puedan desarrollarse en un ámbito acorde para que, cuando tengan la oportunidad, puedan hacerlo de la mejor manera. Como ya lo hicieron quienes nos representaron en Los Pumas o en Argentina XV. Ahora este centro tendrá mejores comodidades y condiciones”, cerró.