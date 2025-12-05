Un salto para todo Tucumán: El Salvador se convertirá en la nueva Casa Pumas del NOA

La presentación de la nueva camiseta de Tarucas para la temporada 2026 no solo mostró los colores que acompañarán al equipo en el Súper Rugby Américas: también dejó al descubierto una de las obras más ambiciosas del rugby tucumano en los últimos años. Según pudo averiguar LA GACETA, el predio de El Salvador, en Lawn Tennis, atraviesa una transformación profunda para convertirse en una verdadera Casa Pumas, un centro de alto rendimiento que cambiará el día a día de Tarucas y elevará los estándares de todo el rugby provincial. Financiado íntegramente con fondos propios de la Unión Argentina de Rugby (UAR), el proyecto avanza con el objetivo de ofrecer instalaciones modernas, funcionales y preparadas para las exigencias del juego profesional.