Cartas de lectores: reforma política

La reforma del desastroso sistema electoral de nuestra provincia es algo muy sentido por muchos ciudadanos y más después de haber transitado la experiencia de las últimas elecciones con las BUP. Pero lo que se está proponiendo no es una verdadera reforma, sino un retoque que no cambia nada. Se sigue apostando al clientelismo, a cooptar votantes, a la maraña de fiscales, de boletas que nos complican. Esta cantidad de acoples lleva a mayor gasto porque arman partidos, se los subvenciona y se logra mayor tracción para la elección de gobernador y vice. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán. ¿Para qué reformar si no se reforma? No creo que ese haya sido el espíritu cuando firmaron un acuerdo con nuestro obispo. Seguimos en la misma, será el mismo desastre de siempre; cuando hay tantos fiscales que el votante no puede ingresar. En la última votación de gobernador y vice un policía detenía a los ciudadanos porque eran tantos los fiscales que cuando alguien bajaba del primer piso recién podía subir otra persona a votar. Creo que se nos está tomando el pelo realmente. ¿Por qué no realizan una encuesta los legisladores, a quienes les pagamos el sueldo de esta cara Legislatura, para conocer lo que quiere el ciudadano de a pie?