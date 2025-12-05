Secciones
Empleados de supermercados recibirán un importante bono extraordinario de fin de año

El acuerdo fue alcanzado por el gremio que lidera Armando Cavallieri.

Hace 1 Hs

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un acuerdo con las principales cadenas de supermercados del país para la entrega de un bono extraordinario de fin de año por un monto de $170.000 pesos para todos los trabajadores del sector.

El acuerdo, impulsado por el Secretario General de Faecys, Armando Cavalieri, fue sellado con los representantes de empresas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día %, entre otras cadenas minoristas.

Según informó la Federación, la suma extraordinaria busca "acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo".

La Faecys destacó que la consecución de este bono fue producto de "un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes", en línea con el compromiso de sostener el poder adquisitivo de los empleados de comercio.

