Secciones
Seguridad

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay tres personas heridas

Ocurrió en Salguero al 3400. Iban tres pasajeros a bordo. El piloto, un hombre de 46 años que resultó lesionado, fue imputado por lesiones culposas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN) Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)
Hace 1 Hs

Un helicóptero con dos pasajeros y su piloto cayó este jueves por la noche en pleno barrio de Palermo, y generó momentos de tensión y un gran despliegue de equipos de emergencia.

El accidente se produjo pasadas las 20 en las canchas de tenis ubicadas sobre Jerónimo Salguero al 3400, al costado de la Autopista Arturo Illia. La aeronave quedó completamente destrozada tras el impacto y hay tres heridos.

Según informaron fuentes policiales a TN, los tres ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave por sus propios medios. “Se encuentran fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, detallaron.

También explicaron que “el piloto es el que presenta lesiones graves”, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos y la mujer -de 32 años- no presentaría heridas. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández.

El accidente provocó un importante operativo de seguridad. Unos 12 móviles llegaron en la zona para coordinar el procedimiento y asegurar el perímetro. Además, se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las causas del accidente todavía no fueron informadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las pericias correspondientes.

Imputaron al piloto

Luego de la medianoche, la Unidad de Fragancia Norte pidió imputar al piloto del helicóptero por lesiones culposas, un hombre de 46 años.

Como parte de la investigación, también se le hará un test de alcoholemia. Luego del accidente, el piloto fue trasladado al Hospital Fernández, al igual que los otros dos acompañantes.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
2

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
3

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
4

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
5

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
6

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Más Noticias
Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Apenas el 10% pudo regularizar su situación: ¿que ocurrirá con lo que construyeron en tierras fiscales de El Cadillal?

Apenas el 10% pudo regularizar su situación: ¿que ocurrirá con lo que construyeron en tierras fiscales de El Cadillal?

Tucumán ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre Jorge Nassif, prófugo por narcotráfico

Tucumán ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre Jorge Nassif, prófugo por narcotráfico

Tras seis años de un proceso judicial, la Provincia recuperó nueve hectáreas en El Cadillal

Tras seis años de un proceso judicial, la Provincia recuperó nueve hectáreas en El Cadillal

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Comentarios