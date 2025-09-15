Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Este lunes, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, aclaró a LA GACETA el motivo de la presencia aérea. “Simplemente fue parte de un operativo de seguridad realizado por la Policía de Tucumán en la zona cuatro de la capital. El helicóptero actuó como un integrante más del despliegue, iluminando sectores y asistiendo al personal en tierra”, señaló.