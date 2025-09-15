Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

El zumbido de un helicóptero a baja altura sorprendió a cientos de vecinos de la capital tucumana durante la madrugada del sábado. Muchos se preguntaron qué sucedía y por qué la aeronave iluminaba con potentes reflectores algunas calles.
Este lunes, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, aclaró a LA GACETA el motivo de la presencia aérea. “Simplemente fue parte de un operativo de seguridad realizado por la Policía de Tucumán en la zona cuatro de la capital. El helicóptero actuó como un integrante más del despliegue, iluminando sectores y asistiendo al personal en tierra”, señaló.
Según explicó, no se trató de un operativo especial ni de una situación extraordinaria. “Ya lo habíamos hecho hace dos años. Es la primera vez en este 2025 que sobrevuela de noche, aunque durante el día viene participando regularmente en distintas acciones”, indicó.
El ministro descartó que la aeronave haya volado fuera de las normas: “Operó bajo las reglas establecidas, tanto a nivel nacional como internacional”. Confirmó, además, que se trata del helicóptero oficial de la provincia.
Agüero Gamboa explicó que el rol de la aeronave es “complementar el trabajo de los equipos en tierra, ser los ojos desde el aire y, cuando las condiciones lo permiten, registrar imágenes en video”.
La aclaración buscó despejar la inquietud de los vecinos, que reportaron vibraciones en ventanas y techos por el paso del helicóptero. Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que los vuelos se alternarán entre el día y la noche, siempre dentro de los protocolos de rutina.
En redes
A las 4.45 de la mañana del sábado, el usuario Vancis Roda compartió un video en redes sociales en el que se observa al helicóptero oficial de la Provincia sobrevolando amplias áreas de la capital.
“Avistamos a tiempo el helicóptero de la Provincia de Tucumán sobrevolando grandes áreas de la ciudad capitalina y de Yerba Buena, entre otras localidades”, escribió en su publicación, acompañada por el emoji de un helicóptero.
El registro encendió rápidamente las especulaciones: ¿se trataba de un operativo policial? ¿De un patrullaje de rutina? ¿O de una situación de emergencia?
Finalmente, el ministro de Seguridad explicó que el sobrevuelo registrado en la capital y el misterio quedó resuelto.