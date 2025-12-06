Para el inicio de la zafra 2026 se espera un escenario favorable para el sector

El gerente del Ipaat, Jorge Etchandy, dijo que es necesario analizar qué pasó con el precio del azúcar en esta zafra, a lo que comentó que durante la campaña se dio un contexto o una situación muy especial, en la que al haber tenido una zafra con récord de molienda y producción el precio del azúcar comenzó a recuperarse inmediatamente al finalizar la zafra. “En otros años esta situación de súper producción hacía que el precio del azúcar bajara. Este equilibrio, por así decirlo, se debe a la diversificación de la matriz productiva, a la producción de alcohol, el cumpliendo con el cupo de biocombustibles y las exportaciones”, dijo. Y añadió que hasta 2026 se espera exportar más de 600.000 toneladas: “Estas herramientas, que el sector tiene y está usando hoy, permiten equilibrar la producción de azúcar y ayudar a tonificar y que no decaiga el precio de la bolsa en situaciones como las de este año con valores récord de producción”.