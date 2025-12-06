Para el inicio de la zafra 2026 se espera un escenario favorable para el sector

La zafra sucroalcoholera 2025 dejó un balance productivo claramente positivo, que evidencia un crecimiento sostenido en la molienda de caña y una mejora general en los resultados respecto del año anterior. Estos avances consolidan la eficiencia operativa del sector y refuerzan su aporte al desarrollo agroindustrial. La campaña 2025 marca un récord de producción y de expansión exportadora. Cada tonelada producida, cada contrato de exportación firmado y cada hectárea plantada son el reflejo del esfuerzo colectivo de miles de trabajadores, productores, técnicos, empresarios y funcionarios que creen en el potencial de Tucumán y el NOA.
El Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (Ipaat) fortaleció su posición como actor clave en la articulación entre los representantes del sector sucroalcoholero, el Gobierno provincial y diversas instituciones públicas y privadas. A lo largo de este año, consolidó alianzas estratégicas y promovió colaboraciones sectoriales que impulsaron el desarrollo integral de la cadena productiva, fomentando el diálogo, la innovación y la sostenibilidad.
El camino hacia una industria sucroalcoholera más competitiva, inclusiva y sostenible exige decisiones firmes y consensos amplios y una visión de futuro compartida.
El gerente del Ipaat, Jorge Etchandy, dijo que es necesario analizar qué pasó con el precio del azúcar en esta zafra, a lo que comentó que durante la campaña se dio un contexto o una situación muy especial, en la que al haber tenido una zafra con récord de molienda y producción el precio del azúcar comenzó a recuperarse inmediatamente al finalizar la zafra. “En otros años esta situación de súper producción hacía que el precio del azúcar bajara. Este equilibrio, por así decirlo, se debe a la diversificación de la matriz productiva, a la producción de alcohol, el cumpliendo con el cupo de biocombustibles y las exportaciones”, dijo. Y añadió que hasta 2026 se espera exportar más de 600.000 toneladas: “Estas herramientas, que el sector tiene y está usando hoy, permiten equilibrar la producción de azúcar y ayudar a tonificar y que no decaiga el precio de la bolsa en situaciones como las de este año con valores récord de producción”.
Etchandy afirmó que el balance de esta zafra no solo refleja cifras productivas positivas, con valores de molienda y de producción de alcohol que antes no se alcanzaban, sino también el resultado de un modelo de gestión basado en el diálogo, en la articulación público-privada y en la planificación estratégica.
“Para el inicio de la próxima zafra 2026 se espera un escenario que no se daba frecuentemente. Se estima que empezaremos con un stock de empalme más bajo registrado en los últimos años; esta situación seguramente ayudará a tonificar el precio del azúcar y será un inicio de zafra 2026 muy favorable para la economía de todo el sector”, dijo.
Y adelantó que la próxima semana el Ipaat realizará el cálculo del porcentaje definitivo de la producción de azúcar excedente del consumo interno, que luego será difundido.