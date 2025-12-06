El campo se muestra: se lanzó la Expo Apronor 2026, que se realizará del 26 al 28 de marzo

Durante el lanzamiento de la Expo Apronor 2026, Meloni dijo que esta campaña que está encima venía un poco complicada -sobre todo porque los suelos venían con perfil hídrico muy ajustado- y que las recientes lluvias ayudaron. En cuanto a la situación del campo, dijo que hubo una leve mejora en los precios de los cereales, pero los números siguen siendo negativos por las altas retenciones y costos crecientes; en especial, en un contexto donde no se prevén obras de infraestructura que alivien la logística rural. “Tenemos fletes largos y caros, y los costos productivos también altos, por lo que debemos trabajar en que se alivie la presión fiscal”, pidió. Pero admitió que se ve una mejora con el camino que se viene tomando a nivel macro.