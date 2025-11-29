Una propuesta de BASF ante la amenaza del Sorgo de Alepo

En una campaña marcada por la presión creciente de malezas resistentes, el Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) se consolida como una de las principales amenazas en los sistemas agrícolas del país. Su carácter perenne, su capacidad de rebrote y la expansión a partir de rizomas hacen de esta gramínea un enemigo complejo, difícil de erradicar y de fuerte impacto económico. Con escapes a glifosato, esta maleza perenne ha desarrollado resistencia múltiple a distintos modos de acción, incluyendo inhibidores de la enzima EPSPS (glifosato), inhibidores de ACCasa del grupo FOP (haloxifop R-metil) y del grupo DIM (cletodim). Estudios recientes confirmaron biotipos con supervivencias superiores al 75% frente a estos tres activos, lo que limita severamente las opciones de control.