Una propuesta de BASF ante la amenaza del Sorgo de Alepo

En una campaña marcada por la presión creciente de malezas resistentes, el Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) se consolida como una de las principales amenazas en los sistemas agrícolas del país. Su carácter perenne, su capacidad de rebrote y la expansión a partir de rizomas hacen de esta gramínea un enemigo complejo, difícil de erradicar y de fuerte impacto económico. Con escapes a glifosato, esta maleza perenne ha desarrollado resistencia múltiple a distintos modos de acción, incluyendo inhibidores de la enzima EPSPS (glifosato), inhibidores de ACCasa del grupo FOP (haloxifop R-metil) y del grupo DIM (cletodim). Estudios recientes confirmaron biotipos con supervivencias superiores al 75% frente a estos tres activos, lo que limita severamente las opciones de control.
Frente a este escenario, BASF refuerza su apuesta por la agricultura digital, mostrando resultados concretos del Mapeo Digital de Malezas (MDM) desarrollado por xarvio® Field Manager, una solución que combina drones, inteligencia artificial y prescripciones On/Off para aplicar herbicidas sólo donde se necesita, optimizando recursos y maximizando resultados.
El proceso arranca con la captura de imágenes mediante drones, que vuelan los lotes en distintos escenarios, en barbecho o en post-emergencia del cultivo soja, maíz o maní (con un futuro cercano a cultivos como girasol, algodón, poroto, caña de azúcar y otros).
En el caso del Sorgo de Alepo, esta tecnología permite atacar los parches infestados con precisión, evitando la propagación de nuevos focos. Además, el sistema favorece el uso de diferentes modos de acción, rotando activos y reduciendo el riesgo de resistencia, todo dentro de un esquema de manejo integrado.