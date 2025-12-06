Soja y maíz: el que arrendó, salió ajustado o, incluso, perdió

Respecta de la campaña 2024/25, las técnicas Daniela Pérez y Graciela Rodríguez indicaron que los gastos que van desde el barbecho a la cosecha en soja variaron entre los U$S 271 y los U$S 404 por hectárea, dependiendo de la problemática sanitaria y la fertilización elegida. Mientras que en el maíz el rango fue de U$S 360 a U$S 500 por hectárea. El rinde de indiferencia -cantidad de grano necesaria para cubrir estos costos, más el agregado de U$S 100 por hectárea de gastos de administración y de estructura- osciló dentre las 1,5 toneladas y 2 toneladas en soja; y las 3,6 toneladas y las 4,7 toneladas en maíz. En esta determinación se consideró un precio por tonelada de U$S 298 en soja y de U$S 176 en maíz, promedios de inicio de cosecha hasta noviembre para cada cultivo. Al sumar un arriendo fijo de U$S 120 la hectárea, el rinde de indiferencia se incrementó en alrededor de 0,5 tonelada por hectárea en soja y en 1 tonelada por hectárea en maíz. Si se contrastan estos valores con los rindes promedio estimados para Tucumán en 2024/25 (3 toneladas por hectárea en soja y 6,5 toneladas por hectárea en maíz), el resultado en campo propio fue positivo, mientras que en los arriendos fue muy ajustado y también negativo. Es importante aclarar que en estos cálculos no se tuvo en cuenta el IVA ni ningún otro impuesto