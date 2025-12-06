Alertan sobre plagas que pueden causar graves daños en etapas iniciales de soja y maíz

Chicharrita

Respecto de la “chicharrita del maíz”, dalbulus maidis, los técnicos realizaron comentarios referidos la situación actual de este vector, observándose en general un nivel bajo en la mayoría de las localidades relevadas en la región del NOA. Sin embargo, remarcaron la importancia de incorporar prácticas que contribuyan a minimizar sus incrementos poblacionales, destacándose el control de los maíces “guachos”, que actúan como reservorios del vector y del complejo de patógenos. Otras prácticas de gran impacto para el manejo de esta problemática las constituyen el empleo de materiales de maíz tolerantes al patosistema causante del achaparramiento, el tratamiento de las semillas con productos y en dosis adecuadas para el control del vector, tratar de concentrar la fecha de siembra en épocas favorables para el desarrollo de maíz y en la medida que el ambiente los permita, el monitoreo frecuente de los lotes para una detección temprana de la chicharrita y la incorporación de alternativa foliares, que en situaciones de baja ocurrencia de dalbulus maidis mostraron controles aceptables de esta plaga. Se destacó que la Eeaoc en forma conjunta con los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) de la región del NOA están abordando por tercer año consecutivo un proyecto referido a dalbulus maidis, para continuar generando información sobre la bioecología, el comportamiento y el desarrollo de estrategias para el manejo de esta problemática en el cultivo de maíz de nuestra región.