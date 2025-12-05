Atraparon a usureros que amenazaron y robaron a un comerciante de Banda del Río Salí

“Ante esa situación – continúo – los prestamistas se presentaron en su taller mecánico y, mediante amenazas con armas de fuego, le robaron dos motocicletas valuadas en un total de $7.000.000. Días después regresaron y le sustrajeron un autoelevador valuado en otros $7.000.000, además de amenazaron de muerte si llevaba a cabo una denuncia. Por la gravedad de lo sucedido, la víctima finalmente decidió denunciar”.