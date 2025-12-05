Atraparon a usureros que amenazaron y robaron a un comerciante de Banda del Río Salí

Este viernes, tras una serie de allanamientos, efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí aprehendieron a dos personas dedicadas a la usura que amenazaron de muerte a un cliente y secuestraron armas de fuego.
El Jefe de la Unidad Especial, comisario principal Miguel Morantes, explicó: “Recibimos la denuncia de un comerciante de Banda del Río Salí, quien manifestó que meses atrás había solicitado un préstamo informal de $2.000.000, y tenía que devolver $2.800.000. Al cumplirse el plazo, no pudo afrontar el pago”.
“Ante esa situación – continúo – los prestamistas se presentaron en su taller mecánico y, mediante amenazas con armas de fuego, le robaron dos motocicletas valuadas en un total de $7.000.000. Días después regresaron y le sustrajeron un autoelevador valuado en otros $7.000.000, además de amenazaron de muerte si llevaba a cabo una denuncia. Por la gravedad de lo sucedido, la víctima finalmente decidió denunciar”.
Tras las tareas investigativas, la policía identificó a la banda de usureros y solicitó a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N.°2 ocho medidas judiciales en Banda de Río Salí y en la Capital, las cuales fueron autorizadas para este viernes.
“En los procedimientos, los agentes aprehendieron a dos personas y secuestraron dos automóviles, dinero en efectivo, dos escopetas, una pistola, un revólver, dos celulares, un DVR, y municiones. Dos de las armas no tenían la numeración. Asimismo, recuperaron el autoelevador, que ya había sido vendido a otro taller mecánico”, cerró Morantes.