JDG Neumáticos llega a Concepción con un servicio integral y foco en sustentabilidad

Durante el recorrido, los asistentes conocieron las instalaciones del nuevo taller, diseñado y equipado para atender tanto vehículos livianos como pesados. La sucursal se integra al ecosistema de servicios de la empresa, que cuenta -en su casa central- con una planta de recapado, un componente esencial de su enfoque ambiental. Este proceso permite extender la vida útil de los neumáticos, optimizar el uso del casco, mejorando el costo por kilómetro y reducir el impacto ambiental, reafirmando la misión sustentable de JDG Neumáticos.