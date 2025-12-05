JDG Neumáticos llega a Concepción con un servicio integral y foco en sustentabilidad

Ayer, 4 de diciembre, se realizó el evento de apertura de la nueva sucursal de JDG Neumáticos -revendedor oficial de Michelin-, con la participación de colaboradores, clientes, autoridades locales y figuras destacadas de la marca. La jornada marcó la presentación oficial del nuevo punto de servicio en la ciudad, que se convierte en la cuarta sucursal de atención al público de la empresa y la primera en Concepción, consolidando así su expansión en el sur tucumano.
El nuevo espacio, ubicado en avenida Bicentenario esquina Camino Público, constituye una apuesta estratégica para fortalecer la presencia de la compañía en una zona clave de la provincia.
La inauguración reflejó el esfuerzo de JDG Neumáticos en un contexto desafiante y reafirmó su compromiso con el desarrollo del país. “Este paso es resultado del trabajo de todo nuestro equipo y del apoyo constante de quienes nos eligen”, destacó Silvia Gargiulo, presidenta de la compañía.
Durante el recorrido, los asistentes conocieron las instalaciones del nuevo taller, diseñado y equipado para atender tanto vehículos livianos como pesados. La sucursal se integra al ecosistema de servicios de la empresa, que cuenta -en su casa central- con una planta de recapado, un componente esencial de su enfoque ambiental. Este proceso permite extender la vida útil de los neumáticos, optimizar el uso del casco, mejorando el costo por kilómetro y reducir el impacto ambiental, reafirmando la misión sustentable de JDG Neumáticos.
La jornada concluyó con un mensaje central: continuar creciendo, innovando y acompañando a la comunidad. Como cierre, se invitó a los presentes y a toda la región a acercarse el 9 de diciembre, fecha en la que la sucursal abrirá oficialmente sus puertas al público.