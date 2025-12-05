Más de un millón de visitantes eligieron a Buenos Aires durante los fines de semana largos de 2025

Cabe mencionar que los fines de semana largos estuvieron marcados por los eventos masivos que impulsan la llegada de turistas que disfrutan de los artistas y las experiencias que ofrece la ciudad. La amplia agenda de recitales y encuentros deportivos se complementan con una infraestructura de calidad que posiciona a Buenos Aires como ciudad de grandes eventos en toda la región. En ese sentido, recientemente la Ciudad mostró una ocupación récord del 94% durante el fin de semana en el que Oasis brindó dos shows en el estadio de River Plate.