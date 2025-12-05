“Estos chicos representan al club”: el respaldo a Moreno y Vera en el arranque del nuevo San Martín

El entrenamiento de San Martín había terminado y el plantel comenzaba a retirarse cuando dos futbolistas decidieron quedarse. Nicolás “Chuny” Moreno y Ulises Vera, ambos formados en el club, se acercaron a Rafael Ponce de León, Bruno Rocchio y Nicolás Graña para iniciar una charla que no estaba en agenda, pero que terminó siendo uno de los momentos más significativos de la mañana.