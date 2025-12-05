Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Queremos escuchar caso por caso”: Ponce de León reveló cómo se inicia el vínculo con el plantel en San Martín

El vicepresidente del "Santo" destacó la actitud del plantel y reforzó la idea de diálogo en el comienzo del nuevo ciclo.

DIÁLOGO. Ponce de León describió como fue el encuentro con el plantel profesional. DIÁLOGO. Ponce de León describió como fue el encuentro con el plantel profesional. Foto de Alejandro Cruz/PRENSA CASM.
Hace 1 Hs

El vicepresidente de San Martín Rafael Ponce de León fue el primero en aparecer en la entrada de avenida Presidente Perón. Subió las escaleras del complejo “Natalio Mirkin” con paso seguro, anteojos de sol y una sonrisa que dejaba ver la mezcla de emoción y responsabilidad que atraviesa. La nueva comisión recién había sido oficializada y, horas después, ya estaba frente al plantel en un gesto fundacional.

La práctica avanzaba en plena intensidad cuando los jugadores advirtieron la presencia de la dirigencia. Ponce de León observó unos minutos, tomó aire y se acercó a la ronda. “Los vi enchufados y con buena energía. Fue un entrenamiento intenso”, describió. El dirigente evitó cualquier formalismo innecesario: eligió presentarse, escuchar y transmitir calma a un grupo que acumula dudas.

Luego llegó su mensaje central. “Les dijimos que pueden comunicarse cuando quieran, que nuestros teléfonos están abiertos. Queremos escuchar caso por caso y analizar todo con responsabilidad”, explicó. Su tono fue directo, sin promesas grandilocuentes y con un eje claro: el orden se construye desde el diálogo.

En su recorrida, Ponce de León también mantuvo conversaciones breves con algunos jugadores y con el propio Mariano Campodónico. Si bien evitó anticipar definiciones, sí reconoció que todo quedará en manos de Facundo Pérez Castro. “La charla con él es urgente”, admitió entre sonrisas. El martes se convertirá en el día más esperado.

Un puente necesario en la transición

Tras el entrenamiento, Ponce de León se reunió con “Chuny” Moreno y Ulises Vera, dos futbolistas del club que necesitaban claridad. “Nos encantaría que formen parte porque son valores importantes del club”, expresó. Con ese tipo de gestos, el vicepresidente empieza a marcar el ADN de esta gestión: presencia, escucha y cercanía.

Temas Primera NacionalSan MartínRafael Ponce de León
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
2

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
3

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
4

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify
5

Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
6

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Más Noticias
Agenda de TV: mirá en vivo el sorteo del Mundial 2026

Agenda de TV: mirá en vivo el sorteo del Mundial 2026

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Comentarios