“Queremos escuchar caso por caso”: Ponce de León reveló cómo se inicia el vínculo con el plantel en San Martín

El vicepresidente de San Martín Rafael Ponce de León fue el primero en aparecer en la entrada de avenida Presidente Perón. Subió las escaleras del complejo “Natalio Mirkin” con paso seguro, anteojos de sol y una sonrisa que dejaba ver la mezcla de emoción y responsabilidad que atraviesa. La nueva comisión recién había sido oficializada y, horas después, ya estaba frente al plantel en un gesto fundacional.