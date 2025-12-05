“Quiero seguir trabajando”: las señales que dejó Campodónico en un San Martín que debate su continuidad

El día después de la asunción de la nueva comisión directiva encontró a Mariano Campodónico en su ámbito natural: el campo principal del complejo “Natalio Mirkin”. El entrenador de San Martín condujo el último entrenamiento de la semana en un clima particular, marcado por la visita inesperada de los dirigentes y por un plantel que necesita definiciones. El DT se movió con soltura, atento a cada estación de trabajo, consciente de que atraviesa horas determinantes.
La aparición de Rafael Ponce de León, Nicolás Nasrallah, Bruno Rocchio y Nicolás Graña sorprendió al cuerpo técnico. El saludo con Ponce de León fue un cruce cargado de historia personal. Luego el DT detallaría ese momento. “Hoy vino la gente que va a trabajar en el área de fútbol junto a nosotros. A varios ya los conocía de mi época como jugador acá, y hoy les toca ser dirigentes”, expresó en diálogo con LA GACETA. El clima fue cordial y respetuoso, pero también formal: el futuro deportivo está abierto.
El entrenador remarcó que su postura no cambió pese a la incertidumbre. “Mi cabeza está puesta en planificar la pretemporada. Tengo contrato hasta diciembre del año que viene, así que, en mi cabeza, soy el técnico de San Martín”, sostuvo. Aun así, sabe que el martes será clave. La reunión con Facundo Pérez Castro marcará un antes y un después en su rol.
Los jugadores también viven días de interrogantes. “Los chicos trabajan al 100%. A partir de hoy se van a empezar a aclarar algunas cosas porque ya comenzaron a charlar con los nuevos directivos”, explicó Campodónico. En la ronda final del entrenamiento, la dirigencia escuchó inquietudes, tomó notas y confirmó que ninguna decisión se tomará sin el director deportivo.
La charla que define el rumbo
Campodónico fue sincero sobre lo que viene. “Si después 'Facu' (Pérez Castro) decide buscar otro entrenador, será otra historia, pero mi manera de trabajar es la misma de siempre”, avisó el DT. Hasta el martes, todo quedará en pausa. Para el técnico, la prioridad es sostener la actividad, contener al plantel y esperar el momento en el que su continuidad quede definitivamente sellada o descartada.