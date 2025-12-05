“Quiero seguir trabajando”: las señales que dejó Campodónico en un San Martín que debate su continuidad

La aparición de Rafael Ponce de León, Nicolás Nasrallah, Bruno Rocchio y Nicolás Graña sorprendió al cuerpo técnico. El saludo con Ponce de León fue un cruce cargado de historia personal. Luego el DT detallaría ese momento. “Hoy vino la gente que va a trabajar en el área de fútbol junto a nosotros. A varios ya los conocía de mi época como jugador acá, y hoy les toca ser dirigentes”, expresó en diálogo con LA GACETA. El clima fue cordial y respetuoso, pero también formal: el futuro deportivo está abierto.