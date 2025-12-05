Así fue el primer cara a cara de la CD con el plantel de San Martín: ¿cómo impacta en Campodónico?

El día después de la asunción formal de la nueva comisión directiva de San Martín no trajo calma ni transición lenta. Apenas habían pasado unas horas del acto en el Museo de La Ciudadela cuando otro movimiento decisivo comenzó a desplegarse lejos de los micrófonos: la visita sorpresiva de los nuevos dirigentes al último entrenamiento de la semana en el complejo “Natalio Mirkin”. El plantel trabajaba con normalidad, sin imaginar que la mañana se convertiría en el primer gesto firme del nuevo ciclo. Esas irrupciones, inesperadas y espontáneas, suelen marcar climas, y esta lo hizo. Desde el instante en el que la comisión quedó oficializada, ya estaba previsto este encuentro entre ambos protagonistas: la nueva conducción y el plantel profesional.