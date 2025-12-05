Tucumán Urban Indie: la rapera Sara Hebe anticipa un festival "estallado"

REFERENCIA DEL RAP. La cantante habló de su propuesta artística en la previa del Urban Indie: nuevas canciones, maternidad y el rol de la música independiente. / INSTAGRAM @sara_hebe
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Lo más popular