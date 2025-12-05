Tucumán ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre Jorge Nassif, prófugo por narcotráfico

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó en conferencia de prensa -junto al gobernador Osvaldo Jaldo- que Nassif “es una persona que se dedica al narcotráfico, que comercia muerte y que tiene una orden de detención vigente”. Según detalló, la Didrop Tucumán allanó el sábado el domicilio del sospechoso, pero no logró encontrarlo.