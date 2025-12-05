Tucumán ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre Jorge Nassif, prófugo por narcotráfico

El Gobierno anunció este viernes una recompensa de $10 millones para quien aporte información que permita dar con el paradero de Jorge “Pelaín” Nassif, señalado por actividades vinculadas al narcotráfico y actualmente prófugo.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó en conferencia de prensa -junto al gobernador Osvaldo Jaldo- que Nassif “es una persona que se dedica al narcotráfico, que comercia muerte y que tiene una orden de detención vigente”. Según detalló, la Didrop Tucumán allanó el sábado el domicilio del sospechoso, pero no logró encontrarlo.
Ante esta situación, y “siguiendo la política de luchar contra el narcotráfico y contra todo aquel que comercie sustancias”, el gobernador dispuso ofrecer una recompensa económica para quienes aporten datos certeros que colaboren con su captura. El objetivo, remarcó Agüero Gamboa, es “evitar la fuga y facilitar la detención” del acusado.
Jaldo destacó que el trabajo articulado con autoridades federales y con el fuero provincial está mostrando resultados en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. “No vamos a claudicar bajo ningún punto de vista en esta lucha incansable contra todos aquellos delincuentes que comercializan drogas en la provincia”, afirmó.
El mandatario provincial sostuvo además que numerosas personas que antes “caminaban libremente por Tucumán” hoy están detenidas en los penales de Benjamín Paz y Villa Urquiza.
Y cerró con un mensaje contundente respecto de Nassif: “No tengo duda de que este narco que hoy está suelto va a ir a Benjamín Paz en muy cortito tiempo”.