Jaldo confirmó la incorporación de Beatriz Ávila al bloque Independencia en el Senado

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para anunciar oficialmente que la senadora nacional Beatriz Ávila pasará a integrar el bloque Independencia en la Cámara alta. El mandatario definió el gesto como “un paso clave” para fortalecer la representación tucumana en el Congreso y destacó que la decisión “formaliza un trabajo conjunto que ya se venía desarrollando”.
“Hoy venimos a presentar, con mucha alegría, la formalización de un trabajo institucional que veníamos haciendo desde hace tiempo en el Senado”, afirmó Jaldo al iniciar su mensaje, acompañado por ministros, funcionarios y autoridades provinciales. “
El mandatario aclaró que el vínculo político y legislativo con Ávila “se consolidó a partir de una agenda común”, tanto en temas nacionales como provinciales. “Nos hemos venido complementando en el Senado, conversando sobre diferentes temas y sobre lo que concierne a Tucumán. La senadora nos ayudó a materializar leyes necesarias y en gestiones fundamentales para la provincia”, remarcó.
En ese sentido, agradeció públicamente la decisión de Ávila. “Quiero agradecerle la determinación de formar, por primera vez, el bloque Independencia. Este paso viene a formalizar lo que ya veníamos trabajando juntos. Nos va a permitir darle a Tucumán una mayor presencia en el Congreso de la Nación”.
Jaldo definió la conformación del bloque como el inicio de “una nueva etapa institucional”, y aseguró que su administración seguirá “trabajando en unidad por el crecimiento de la provincia”.
Ávila: “Es un proceso construido junto al Gobernador”
La senadora Beatriz Ávila explicó que la constitución del monobloque Independencia es el resultado de un proceso político “orientado a defender los intereses de Tucumán”.
“Formalizamos en el Senado la conformación del monobloque Independencia, producto de un trabajo que venimos desarrollando con el Gobernador y que tiene como objetivo a Tucumán”, señaló.
Además, destacó el rol institucional que ejercen los senadores. “Representamos a las provincias, y eso implica un diálogo permanente con el Gobernador”. En cuanto a su pertenencia política, dijo que su incorporación al frente responde a coincidencias con el modelo provincial:
“Coincidimos en mantener el equilibrio fiscal, hacer el ajuste necesario pero con la gente adentro. Este es el modelo de Tucumán que priorizamos”.