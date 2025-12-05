Secciones
Jaldo confirmó la incorporación de Beatriz Ávila al bloque Independencia en el Senado

“Se viene una nueva etapa institucional para Tucumán”, destacó el gobernador en conferencia de prensa.

Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para anunciar oficialmente que la senadora nacional Beatriz Ávila pasará a integrar el bloque Independencia en la Cámara alta. El mandatario definió el gesto como “un paso clave” para fortalecer la representación tucumana en el Congreso y destacó que la decisión “formaliza un trabajo conjunto que ya se venía desarrollando”.

“Hoy venimos a presentar, con mucha alegría, la formalización de un trabajo institucional que veníamos haciendo desde hace tiempo en el Senado”, afirmó Jaldo al iniciar su mensaje, acompañado por ministros, funcionarios y autoridades provinciales. “

El mandatario aclaró que el vínculo político y legislativo con Ávila “se consolidó a partir de una agenda común”, tanto en temas nacionales como provinciales. “Nos hemos venido complementando en el Senado, conversando sobre diferentes temas y sobre lo que concierne a Tucumán. La senadora nos ayudó a materializar leyes necesarias y en gestiones fundamentales para la provincia”, remarcó.

En ese sentido, agradeció públicamente la decisión de Ávila. “Quiero agradecerle la determinación de formar, por primera vez, el bloque Independencia. Este paso viene a formalizar lo que ya veníamos trabajando juntos. Nos va a permitir darle a Tucumán una mayor presencia en el Congreso de la Nación”.

Jaldo definió la conformación del bloque como el inicio de “una nueva etapa institucional”, y aseguró que su administración seguirá “trabajando en unidad por el crecimiento de la provincia”.

Ávila: “Es un proceso construido junto al Gobernador”

La senadora Beatriz Ávila explicó que la constitución del monobloque Independencia es el resultado de un proceso político “orientado a defender los intereses de Tucumán”.

“Formalizamos en el Senado la conformación del monobloque Independencia, producto de un trabajo que venimos desarrollando con el Gobernador y que tiene como objetivo a Tucumán”, señaló.

Además, destacó el rol institucional que ejercen los senadores. “Representamos a las provincias, y eso implica un diálogo permanente con el Gobernador”. En cuanto a su pertenencia política, dijo que su incorporación al frente responde a coincidencias con el modelo provincial:

“Coincidimos en mantener el equilibrio fiscal, hacer el ajuste necesario pero con la gente adentro. Este es el modelo de Tucumán que priorizamos”.

