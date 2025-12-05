Jaldo confirmó la incorporación de Beatriz Ávila al bloque Independencia en el Senado

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para anunciar oficialmente que la senadora nacional Beatriz Ávila pasará a integrar el bloque Independencia en la Cámara alta. El mandatario definió el gesto como “un paso clave” para fortalecer la representación tucumana en el Congreso y destacó que la decisión “formaliza un trabajo conjunto que ya se venía desarrollando”.