Tras ser apuñalada por un compañero, la adolescente de Alderetes fue dada de alta y volvió a su casa

Por último, Candela compartió cómo vivió su recuperación y sus planes al regresar a casa. “Estuve muy bien cuidada en el hospital; todas las chicas estuvieron atentas a mí y mi mamá, mi abuela y mi tía me vinieron a visitar. Me sentí acompañada y protegida durante toda mi internación, y pude hablar con algunos profesionales y con la psicóloga, lo que me ayudó a sentirme más fuerte. Al volver a casa, tengo ganas de descansar, ver televisión y disfrutar del tiempo con mi familia. Pasé a tercero y en los recreos salgo a caminar y hablar con mis compañeros. Para el año que comienza, deseo reunirme con todos mis compañeros y seguir compartiendo momentos felices con mi familia y amigos. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que me cuidaron; les digo gracias”.