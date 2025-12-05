Tras seis años de un proceso judicial, la Provincia recuperó nueve hectáreas en El Cadillal

El 14 de septiembre de 2022, el magistrado interviniente falló a favor de la Provincia. “Debe tenerse en cuenta que, partiendo de los hechos no contradichos por las partes, existió un supuesto acto de desposesión por parte de Cornejo que justificó esta acción reinvidicatoria”, entendió el juez. “Cabe concluir que el derecho a poseer invocado por la actora puede oponerse eficazmente a quien no logró demostrar su condición de poseedora por más de 20 años en forma interrumpida”, añadió. Le dio plazo de 60 días para que devolviera el inmueble y también le abrió la puerta para que apelara la resolución o ingresara al plan de regularización dominial lanzado por el Gobierno.