El valor del censo del arbolado

No es la primera vez, por cierto, que se inicia un relevamiento de los árboles. En 2013 se estimaba que la ciudad tenía 300.000 árboles aproximadamente. En este tiempo se han hecho estimaciones sobre el estado de los ejemplares pero no hubo un informe completo como el que se está realizando. Como se sabe, hay muchos ejemplares que se han plantado sin tener en cuenta que pueden no ser aptos para ambientes urbanos -como los eucaliptos o los sauces- y muchos han envejecido o se han deteriorado por inadecuadas políticas de cuidado (diámetro y profundidad de las tasas o poda y riego- o falta de control de los daños que pudieron provocar en las raíces los trabajos de las empresas de servicios. En la historia reciente de la Capital y de Yerba Buena, por ejemplo, se cuentan situaciones dolorosas y tragedias causadas por caída de árboles y quedó la impresión de que quizá habrían podido prevenirse algunas de esas emergencias. En este sentido, el relevamiento que ha hecho la Municipalidad de Yerba Buena de los 17.000 árboles de su ejido ha permitido actuar de modo que el responsable de arbolado pudo decir que se redujo la cifra de caída de árboles en tormentas y vendavales.