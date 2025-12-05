El valor del censo del arbolado

La Municipalidad capitalina informó que ha identificado 110.000 árboles en San Miguel de Tucumán, de los cuales se ha realizado registro de altura, diámetro y estado fitosanitario del ejemplar, con lo cual se puede intervenir, ya sea con una poda de mantenimiento o con extracciones si fueran necesarias. Según se informó, el relevamiento encarado con la colaboración de un equipo de expertos alcanzó un 76% de toda la capital en un año y permitió definir 20.000 puntos aptos para la plantación de más árboles.
El trabajo se está realizando desde hace un año. Juan Pablo Juliá, doctor en Biología, especialista en conservación y coordinador del censo , dijo que ya se ha cubierto las zonas centro y zona sur y se releva la zona norte. Alba Herrera, censista y parte del equipo que recorre la ciudad, explicó que el relevamiento se realiza mediante la aplicación MuniArbol, herramienta que permite registrar datos completos. ”Describimos si está bueno, si es un árbol joven, recién implantado o si ya está en estado de muerto”, describió. Juliá señaló el rol estructural del arbolado urbano para garantizar una mejor calidad de vida para los vecinos. “Cada vez más se piensa como parte de la infraestructura de la ciudad, el árbol es tan importante como las veredas, las calles, la luminaria o los semáforos”. Y agregó: “Hasta ahora ni siquiera teníamos una idea clara de cuántos árboles teníamos, en qué estado estaban, qué especies había, cuáles necesitaban renovarse o dónde necesitábamos renovar”.
No es la primera vez, por cierto, que se inicia un relevamiento de los árboles. En 2013 se estimaba que la ciudad tenía 300.000 árboles aproximadamente. En este tiempo se han hecho estimaciones sobre el estado de los ejemplares pero no hubo un informe completo como el que se está realizando. Como se sabe, hay muchos ejemplares que se han plantado sin tener en cuenta que pueden no ser aptos para ambientes urbanos -como los eucaliptos o los sauces- y muchos han envejecido o se han deteriorado por inadecuadas políticas de cuidado (diámetro y profundidad de las tasas o poda y riego- o falta de control de los daños que pudieron provocar en las raíces los trabajos de las empresas de servicios. En la historia reciente de la Capital y de Yerba Buena, por ejemplo, se cuentan situaciones dolorosas y tragedias causadas por caída de árboles y quedó la impresión de que quizá habrían podido prevenirse algunas de esas emergencias. En este sentido, el relevamiento que ha hecho la Municipalidad de Yerba Buena de los 17.000 árboles de su ejido ha permitido actuar de modo que el responsable de arbolado pudo decir que se redujo la cifra de caída de árboles en tormentas y vendavales.
“Los árboles urbanos juegan un importante papel en la salud medioambiental y humana. Por ello, los parámetros de arbolado son ineludibles en la planificación urbana actual”, dijo en 2022 el ingeniero agrónomo Alfredo Grau, uno de los editores de la Guía de Arbolado de Tucumán.
Con respecto a la capital, Juliá dijo que la información obtenida permitirá seguir profundizando el análisis. “Vamos a ver si podemos, a partir de esta base de datos, generar nueva información que nos permita poner en valor este activo municipal”.
La tarea merece apoyo y debería ser sostenida.