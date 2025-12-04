Tras asumir formalmente, Oscar Mirkin encara su primera gran resolución en San Martín

La intención es también conocer personalmente a Mariano Campodónico y su cuerpo técnico. El entrenador, que posee contrato vigente hasta diciembre de 2026, será escuchado por respeto a su trayectoria y a lo que representó como futbolista en la institución. La dirigencia busca interiorizarse sobre sus ideas, estructura de trabajo y diagnóstico del plantel antes de tomar una decisión definitiva. Aun así, desde un sector cercano a la CD admitieron que la continuidad del entrenador “no pasaría del sábado”, lo que deja entrever que la salida de Campodónico podría concretarse en las próximas horas.