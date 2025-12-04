Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Tras asumir formalmente, Oscar Mirkin encara su primera gran resolución en San Martín

La dirigencia planea reunirse con el DT y aguarda la llegada de Facundo Pérez Castro para avanzar en el futuro del plantel profesional.

SALUDO. Oscar Mirkin estrechó manos con los empleados del club al llegar a La Ciudadela. SALUDO. Oscar Mirkin estrechó manos con los empleados del club al llegar a La Ciudadela. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Con la asunción formal de Oscar Mirkin a la presidencia de San Martín ya cumplida y la transición institucional encaminada, la nueva dirigencia enfrenta horas decisivas. El acto protocolar quedó atrás y ahora comienza la parte más sensible: el contacto directo con el plantel profesional y el cuerpo técnico. Según le confiaron a LA GACETA este viernes, una vez finalizado el último entrenamiento de la semana en el complejo “Natalio Mirkin”, la comisión directiva tiene previsto presentarse ante los jugadores para dar el primer saludo oficial, mostrarse como conducción y establecer un vínculo inicial antes de que arranque el armado deportivo de 2026.

La intención es también conocer personalmente a Mariano Campodónico y su cuerpo técnico. El entrenador, que posee contrato vigente hasta diciembre de 2026, será escuchado por respeto a su trayectoria y a lo que representó como futbolista en la institución. La dirigencia busca interiorizarse sobre sus ideas, estructura de trabajo y diagnóstico del plantel antes de tomar una decisión definitiva. Aun así, desde un sector cercano a la CD admitieron que la continuidad del entrenador “no pasaría del sábado”, lo que deja entrever que la salida de Campodónico podría concretarse en las próximas horas.

En paralelo, la llegada de Facundo Pérez Castro, clave en la planificación deportiva, sufrió una reprogramación. El director deportivo tenía previsto arribar para la asunción, pero finalmente lo hará el martes por cuestiones logísticas. Ese día se reunirá con la comisión directiva y, si las circunstancias lo permiten, también con Campodónico.

La CD ya tendría alternativas para el puesto de entrenador

Mientras tanto, la dirigencia ya analiza alternativas para el cargo. Si bien Leandro Gracián era uno de los principales apuntados, en las últimas horas surgió un nuevo nombre que se evalúa con cautela. La decisión será inminente y marcará el primer gran movimiento del ciclo dirigencial que acaba de comenzar.

