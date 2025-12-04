Secciones
Cena anual de la Fórmula 1: ausencias, quién pagó la cuenta y el gesto especial de Franco Colapinto

Los pilotos se reunieron en Abu Dhabi antes del cierre de la temporada 2025 con foto grupal, regalos, códigos de vestimenta y un protagonista argentino que volvió a decir presente.

Hace 50 Min

Una mesa larga, risas de por medio y una postal que los fanáticos esperan cada año. Así se vivió la cena tradicional de pilotos de Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha del calendario 2025. Por segundo año consecutivo, Franco Colapinto se sentó junto a los nombres más importantes del paddock y formó parte del ritual que reúne al grueso de la parrilla al cierre de la temporada.

Esta vez hubo un detalle distintivo ya que solo 17 de los 20 pilotos asistieron. Las ausencias fueron claras y también comentadas en redes. Fernando Alonso y Lance Stroll, representantes de Aston Martin, volvieron a faltar (tal como habían hecho en 2024) y Nico Hülkenberg se sumó a la lista de bajas. El resto posó para la foto que se viralizó rápidamente.

El encargado de compartir la imagen fue Lewis Hamilton. El siete veces campeón publicó en Instagram el retrato grupal acompañado por un mensaje emotivo sobre la camaradería entre rivales. “Somos las únicas personas en el mundo que hacen lo que hacemos y por eso somos afortunados. Estoy orgulloso de llamarlos amigos. Espero darles una gran última carrera”, escribió.

La publicación despertó otras preguntas inevitables: ¿quién pagó la cena?

Esteban Ocon alimentó la teoría con un posteo breve. “Tradiciones... gracias de nuevo Lewis Hamilton”, publicó, que bastó para que miles dieran por hecho que el británico se hizo cargo de la cuenta. No hubo confirmación oficial, pero el guiño fue suficiente para revivir la discusión. En 2024 había sido Valtteri Bottas quien pagó el banquete, entonces estimado en unos U$S 5.000. Esta vez, la cifra no trascendió.

El guiño argentino

Dentro del encuentro también se cumplió con otro clásico: el “amigo invisible”. Colapinto, que el año pasado le había obsequiado un mate a Yuki Tsunoda, esta vez sorprendió a Oliver Bearman con una camiseta personalizada. El diseño tenía un oso caricaturizado con gorra y remera con la bandera argentina, más el número 87 que identifica al piloto británico de Haas. Un gesto simple, efectivo, perfecto para la cámara y para los fanáticos.

Aunque varios pilotos optaron por camisas blancas, aparentemente el código del año, no todos recibieron el aviso. Tsunoda lo dejó claro con humor. “Cena de conductores 2025. Vestimenta: camisa blanca. No todos recibimos el mensaje”, publicó.

Las bromas siguieron por otro lado. Colapinto apareció ubicado hacia un extremo de la foto grupal y en redes no tardó en convertirse en material de memes que recordaron aquello de 2024 cuando, en su primera participación, también generó comentarios por gestos y ubicación en la mesa.

En sus redes, Charles Leclerc celebró “volver a compartir tiempo fuera de la pista”. Alex Albon ironizó con que estaban “haciendo apuestas para el domingo” y Lando Norris sostuvo que esta vez “ninguna comida terminó volando”. El rookie Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, marcó su debut con orgullo: “Primera cena con los mejores del mundo”.

La semana en Abu Dhabi continuará con actividad en pista desde el viernes, cuando comiencen los entrenamientos que abrirán un fin de semana clave para definir el campeón entre Oscar Piastri, Max Verstappen y Norris.

Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFernando AlonsoFórmula 1Carlos SainzAbu Dhabi
