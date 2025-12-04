Cena anual de la Fórmula 1: ausencias, quién pagó la cuenta y el gesto especial de Franco Colapinto

El guiño argentino

Dentro del encuentro también se cumplió con otro clásico: el “amigo invisible”. Colapinto, que el año pasado le había obsequiado un mate a Yuki Tsunoda, esta vez sorprendió a Oliver Bearman con una camiseta personalizada. El diseño tenía un oso caricaturizado con gorra y remera con la bandera argentina, más el número 87 que identifica al piloto británico de Haas. Un gesto simple, efectivo, perfecto para la cámara y para los fanáticos.