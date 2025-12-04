Tragedia en una obra en construcción: cayó un andamio y una joven murió aplastada

Una joven de 20 años falleció este jueves luego de que parte del andamio de una obra en construcción se desplomara sobre ella en el barrio porteño de Villa Devoto.
Según informó la Dirección General de Logística de la Ciudad, la mujer caminaba por la vereda cuando “una viga de madera se desplomó” en la calle Chivilcoy al 3600, provocando el siniestro.
Tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la vía pública, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME llegaron al lugar y constataron que la víctima ya no tenía signos vitales. El cuerpo fue luego trasladado para la correspondiente autopsia.
Tragedia en una obra en construcción en Buenos Aires
A raíz del hecho, se inició una causa por “homicidio culposo”, imputada al arquitecto de la obra, un hombre de 79 años que tenía a su cargo la dirección del proyecto. En paralelo, comenzaron los peritajes para determinar si la edificación estaba o no debidamente habilitada.
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que deberá establecer las causas del siniestro, por el momento caratulado como muerte accidental.