Mirá la charla especial que se desarrolló en LA GACETA por el Día de la Publicidad

En el marco de la Fiesta de la Publicidad que LA GACETA organizó para conmemorar el Día de la Publicidad, el estudio de LG Play se transformó en el punto de encuentro para creativos, agencias y referentes del sector. Allí, los especialistas Álvaro López y Santiago González Llanos ofrecieron una charla centrada en la creatividad y en la relevancia del factor humano frente al avance de la Inteligencia Artificial (IA).