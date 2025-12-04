Mirá la charla especial que se desarrolló en LA GACETA por el Día de la Publicidad

En el marco de la Fiesta de la Publicidad que LA GACETA organizó para conmemorar el Día de la Publicidad, el estudio de LG Play se transformó en el punto de encuentro para creativos, agencias y referentes del sector. Allí, los especialistas Álvaro López y Santiago González Llanos ofrecieron una charla centrada en la creatividad y en la relevancia del factor humano frente al avance de la Inteligencia Artificial (IA).
Con el lema “Que sigan jugando los 10”, los creativos compartieron diez consejos fundamentales para publicistas: buscar inspiración, empatizar con la audiencia, ser valiente, cuestionar cada mensaje, aprovechar debilidades, romper y seguir normas, usar la técnica Disney y poner el corazón en la comunicación.
Durante la exposición remarcaron que la creatividad no es solo una expresión artística, sino también una herramienta funcional que permite vender, comunicar y conectar con la gente. Subrayaron además la importancia del ida y vuelta, la interacción y la sensibilidad humana, recordando que las ideas más memorables nacen del corazón y de la observación atenta del mundo que nos rodea.
