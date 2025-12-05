Con un pincel y mucha destreza, hizo del fileteado una forma de vida

Sus pinceles son un capítulo aparte. A fines de la secundaria, en una feria en Buenos Aires, descubrió una caja que lo cambió todo: “Mis compañeros me decían que los pinceles que yo usaba no eran los indicados. Cuando estaba en sexto año de secundaria fui a una feria de máquinas de herramientas y vi a un hombre pintando un cartel: él me dio la dirección para comprarlos, una “buen alma”, recordó. “Al otro día fui a la librería: me sacaron una caja llena, me enamoré. Con mis otros pinceles pintaba dos letras y se acababa la pintura; con estos podía terminar un renglón entero”, relató. Eran especiales, hechos –como luego comprobó en un libro– con pelos de la oreja de la vaca. “Desde entonces jamás los cambié. Siempre trato de tener un buen stock. La fábrica está en Mar del Plata y es parte de mi historia”.