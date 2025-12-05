Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Desde el lunes 1 de diciembre, Sancor Seguros comenzó a operar en una nueva dirección en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El nuevo edificio, ubicado en 25 de mayo 887, reemplaza a la oficina que hasta ahora operaba en Yerba Buena.
Esta apertura representa un paso estratégico para Sancor Seguros en la región, reforzando su presencia territorial y su apuesta por brindar un servicio más cercano y de calidad. Se trata de un espacio renovado que acompaña el crecimiento de la aseguradora en la provincia y mejora la experiencia de atención para asegurados, productores y la comunidad.
En este marco, el jueves 4 de diciembre se llevó a cabo una reunión informativa en la nueva sede, de la que participaron funcionarios y miembros del Consejo de Administración del Grupo. Durante el encuentro, el gerente de zona, Marcelo Botta, presentó un panorama detallado de los principales indicadores de desempeño, así como de las novedades comerciales proyectadas para los próximos meses. La instancia permitió profundizar en las perspectivas de crecimiento de la compañía en Tucumán y reafirmó el compromiso de consolidar una gestión más integrada y cercana a los diferentes actores del mercado asegurador provincial.
La integración física de todas las unidades de negocios refleja la dinámica que la compañía impulsa en la provincia y busca fortalecer su presencia mediante un espacio más eficiente, centralizado y preparado para acompañar su expansión en los próximos años.
