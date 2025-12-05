Cecilia Paliza regresa a sus orígenes en “Yo soy folclore”

- Es una síntesis de todo mi camino. Es mi cuerpo armado en retazos de mi vida. A la cabeza hay una foto de mí a los cinco años, cuando pisé el primer escenario profesional y representa cómo sigo sintiendo y soñando. Hay paisajes tucumanos, su flora y su fauna, como un jazmín que me regaló mi padre. Los boletos que me llevaron a Pre Cosquín a mis 16 años. El bombo y la foto de mi primer disco... Quise que todo reflejara esa fuerza femenina y terrenal que me sostiene. Pero claro que hay mucho más del recorrido que aún no está contado y se abrió una nueva etapa creativa; es un capítulo, no el cierre.