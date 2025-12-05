Secciones
EspectáculosTEATRO MERCEDES SOSA

Ismael Serrano llega en gira acústica

El cantautor español vuelve a Tucumán sólo con su voz y su guitarra para repasar sus éxitos.

RECONOCIMIENTO. La Universidad de Avellaneda distinguió a Serrano. RECONOCIMIENTO. La Universidad de Avellaneda distinguió a Serrano.
Hace 6 Hs

No es un regreso más de Ismael Serrano a la Argentina y menos a Tucumán. El cantautor español volverá esta noche, a las 21, al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en el marco de su gira acústica, sólo acompañado por su guitarra y su voz.

Y lo hará con un diploma especial bajo el brazo: fue distinguido por la Carrera de Periodismo de la Universidad de Avellaneda, ya que la cátedra que conduce la docente Jéssica Ferradas “trabaja sobre tus temas, tus maneras de contar las historias, tus narrativas”, dijo la periodista al presentar el reconocimiento, otorgado por el testimonio de una época y de un sentir que vuelca en cada composición, junto a su defensa de la democracia y de los derechos humanos.

Repaso integral

Serrano promete hacer un repaso integral de su extensa carrera, con los éxitos de siempre y los preferidos por el público local junto a los nuevos de cada visita, pero con un formato distinto, que invita al público a construir un clima de intimidad y cercanía.

“La vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior. La música nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida, para salvarnos de la pena en los momentos difíciles, para festejar los encuentros, para sobrellevar las despedidas, para recordar el tiempo en que fuimos eternos, para celebrar lo compartido. Una vida sin música es una vida perdida”, destaca el artista.

Temas Anfiteatro Mercedes Sosa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro: Juampi González invita a una cita a ciegas en escena

Teatro: Juampi González invita a una cita a ciegas en escena

Lo más popular
Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años
1

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial
2

Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial

Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando
3

Google habilitó una función que todos los usuarios de iPhone estaban esperando

Ese clóset que todavía pedimos abrir
4

Ese clóset que todavía pedimos abrir

Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado
5

Espejos de agua e imponentes montañas: el impresionante desfiladero argentino que compite contra el Gran Cañón de Colorado

Efemérides del jueves 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Conductores de motos: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

Conductores de motos: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Recuerdos fotográficos: los constantes cambios de la casa donde nació Alberdi

Recuerdos fotográficos: los constantes cambios de la casa donde nació Alberdi

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

¿Qué sucede con la medición de la pobreza?

¿Qué sucede con la medición de la pobreza?

Efemérides de viernes 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides de viernes 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Comentarios