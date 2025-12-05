Ismael Serrano llega en gira acústica

No es un regreso más de Ismael Serrano a la Argentina y menos a Tucumán. El cantautor español volverá esta noche, a las 21, al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en el marco de su gira acústica, sólo acompañado por su guitarra y su voz.
Y lo hará con un diploma especial bajo el brazo: fue distinguido por la Carrera de Periodismo de la Universidad de Avellaneda, ya que la cátedra que conduce la docente Jéssica Ferradas “trabaja sobre tus temas, tus maneras de contar las historias, tus narrativas”, dijo la periodista al presentar el reconocimiento, otorgado por el testimonio de una época y de un sentir que vuelca en cada composición, junto a su defensa de la democracia y de los derechos humanos.
Repaso integral
Serrano promete hacer un repaso integral de su extensa carrera, con los éxitos de siempre y los preferidos por el público local junto a los nuevos de cada visita, pero con un formato distinto, que invita al público a construir un clima de intimidad y cercanía.
“La vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior. La música nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida, para salvarnos de la pena en los momentos difíciles, para festejar los encuentros, para sobrellevar las despedidas, para recordar el tiempo en que fuimos eternos, para celebrar lo compartido. Una vida sin música es una vida perdida”, destaca el artista.