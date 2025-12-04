Duro rechazo de las provincias al “Mapa del Arsénico” que advirtió sobre contaminación del agua

Tras analizar más de 350 muestras, el informe advirtió sobre niveles de contaminación preocupantes entre los que figura Tucumán y también otros distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, y La Pampa. Esto causó la reacción del presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, que desmintió que la provincia esté en riesgo y garantizó que los niveles locales se encuentran dentro de los parámetros permitidos por el Código Alimentario Nacional.