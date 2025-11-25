"Mapa del arsénico": un estudio advirtió sobre altos niveles de contaminación en el agua en Tucumán

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) relanzó su Mapa de Arsénico, una herramienta vital que monitorea la presencia del compuesto en aguas subterráneas y superficiales. Tras analizar más de 350 muestras, el informe advirtió sobre niveles de contaminación preocupantes entre los que figura Tucumán y también otros distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, y La Pampa.