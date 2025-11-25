Secciones
SociedadActualidad

"Mapa del arsénico": un estudio advirtió sobre altos niveles de contaminación en el agua en Tucumán

Según las estimaciones del estudio, más de 4 millones de habitantes en Argentina podrían verse afectados por el consumo de agua con niveles de arsénico.

POCO LÍQUIDO, Y CONTAMINADO. Al este de Monteagudo el problema es doble, y desde hace muchísimo tiempo hay que juntar el agua en tachos. POCO LÍQUIDO, Y CONTAMINADO. Al este de Monteagudo el problema es doble, y desde hace muchísimo tiempo hay que juntar el agua en tachos. FOTO LA GACETA / Osvaldo Ripoll.
Hace 3 Hs

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) relanzó su Mapa de Arsénico, una herramienta vital que monitorea la presencia del compuesto en aguas subterráneas y superficiales. Tras analizar más de 350 muestras, el informe advirtió sobre niveles de contaminación preocupantes entre los que figura Tucumán y también otros distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, y La Pampa.

Según las estimaciones del estudio, más de 4 millones de habitantes en Argentina podrían verse afectados por el consumo de agua con niveles de arsénico superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Qué dice el informe sobre Tucumán

Para el caso de Tucumán, el mapa de arsénico reveló un índice de 2.89 ppb. Los niveles de arsénico en el agua varían según la zona, especialmente en áreas que dependen de pozos y aguas subterráneas, donde se han detectado concentraciones que a menudo superan los límites permitidos.

Entre las zonas afectadas aparecen localidades como Leales y Graneros que mostraron niveles elevados. En estudios realizados, las concentraciones promedio en Leales fueron de aproximadamente 0.112 mg/L y en Graneros de hasta 0.405 mg/L en algunos pozos, valores muy superiores al límite legal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normativa argentina establecen un límite guía aceptable de arsénico en agua de consumo de 0.01 mg/L (10 ppb). Niveles por encima de 0.05 mg/L (50 ppb) se consideran de alto riesgo.

El riesgo para la salud

La ingesta sostenida de agua contaminada incrementa el riesgo de desarrollar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Hacre). Esta enfermedad, si no se trata, puede derivar en patologías graves como cáncer de pulmón o laringe, tos crónica, fibrosis pulmonar y lesiones dérmicas.

“El arsénico es un contaminante natural e histórico. Su presencia data de la formación de la Cordillera de los Andes; las cenizas volcánicas se esparcieron hasta el Atlántico, sedimentándose en lo que hoy es nuestro subsuelo y acuíferos”, explicó Jorge Stripeikis, director del Departamento de Ingeniería Química del ITBA.

Cómo funciona el semáforo del arsénico

El mapa interactivo clasifica las zonas mediante un código de colores basado en las partes por billón (ppb) de arsénico detectadas:

-Verde (<10 ppb): agua segura para el consumo (estándar OMS).

-Amarillo (10-50 ppb): nivel de precaución. Se requieren estudios médicos para descartar riesgos.

-Rojo (>50 ppb): no apta para consumo ni cocción. Se sugiere reemplazar la fuente de agua inmediatamente.

Desde el ITBA invitan a la comunidad a participar enviando muestras de sus hogares (en botellas plásticas pequeñas) para ampliar la base de datos, ya que la recolección disminuyó durante la pandemia.

El peligro real reside en las perforaciones y pozos particulares, que escapan a los controles oficiales y cuya toxicidad varía según la profundidad de la napa. 

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS

Hidroarsenicismo, problema crónico en el este tucumano

El hidroarsenicismo, un flagelo que mata

Arsénico en el agua: Caponio negó la presencia en Tucumán y aseguró controles diarios de la SAT

Arsénico en el agua: Caponio negó la presencia en Tucumán y aseguró controles diarios de la SAT

Encuentros LA GACETA: ¿Cómo debemos pensar la escuela del futuro?

Encuentros LA GACETA: ¿Cómo debemos pensar la escuela del futuro?

Después del booom, la resistencia: cómo sobreviven las cervecerías artesanales en Tucumán

Después del booom, la resistencia: cómo sobreviven las cervecerías artesanales en Tucumán

Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán
2

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
3

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín
4

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
5

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
6

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Más Noticias
De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

La NASA reveló por fin las imágenes del 3I/ATLAS y mostró la mejor fotografía registrada hasta ahora

La NASA reveló por fin las imágenes del 3I/ATLAS y mostró la mejor fotografía registrada hasta ahora

Después del boom, la resistencia: cómo sobreviven las cervecerías artesanales en Tucumán

Después del boom, la resistencia: cómo sobreviven las cervecerías artesanales en Tucumán

Horóscopo chino: estos signos podrían cambiar su fortuna en diciembre de 2025

Horóscopo chino: estos signos podrían cambiar su fortuna en diciembre de 2025

El tiempo en Tucumán: se vienen días muy calurosos y con máximas que superarán los 35 grados

El tiempo en Tucumán: se vienen días muy calurosos y con máximas que superarán los 35 grados

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Carreras en análisis: la UNT debate su transición al sistema de créditos

Carreras en análisis: la UNT debate su transición al sistema de créditos

La historia de dos jinetes que se “escaparon” de un gran monumento

La historia de dos jinetes que se “escaparon” de un gran monumento

Comentarios