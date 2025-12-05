Secciones
SociedadTERAPIAS ALTERNATIVAS

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

La dinámica combinará exposiciones con talleres, que buscan profundizar sus fundamentos y límites.

ADICIÓN. Se explicó que esta herramienta no suple tratamientos.
Hace 7 Hs

Desde hoy y hasta el domingo, San Miguel de Tucumán recibirá a referentes nacionales e internacionales en el Primer Congreso Internacional de Constelaciones Familiares y Sistémicas, organizado por la Fundación de Constelaciones Familiares y Sistémicas de Argentina. El encuentro se desarrollará en el hotel Garden Park, bajo el lema “El Espíritu de las Constelaciones Familiares y Sistémicas: Ética, Orden e Incumbencias”.

Espacio para repensar

El Congreso contará con jornadas de exposiciones, talleres vivenciales y espacios de diálogo. La presidenta de la Fundación, Verónica Molina, destacó la importancia del evento como un punto de inflexión en la práctica de las constelaciones. “Aspiramos a que puedan ocupar un lugar legítimo y riguroso dentro de la gran familia de las psicoterapias contemporáneas”, expresó. También subrayó la necesidad de incorporar investigación científica, generar marcos éticos sólidos y fomentar una comunidad formada: “Vivimos tiempos atravesados por múltiples capas de trauma. Hay que sumar enfoques que colaboren en el procesamiento de estos contenidos, favoreciendo una cultura de mayor conciencia y resiliencia”.

