Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

“Viva el tango”: concierto de la 0rquesta Estable
La Orquesta Estable de la Provincia cerrará su año con el concierto “Viva el tango”, con un repertorio de obras clásicas y conocidas en formato sinfónico, bajo la dirección de Yeny Delgado, desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). Como voces solistas intervendrán Sofía Ascárate, Mariano Jarjal y Jesús Canaviri, quien además estará al bandoneón. Concebido como un homenaje al 2x4 mediante un recorrido sensible, apasionado y lleno de historia, se interpretarán “Libertango”, “Muerte del Ángel”, “Malena”, “Naranjo en flor”, “Nostalgias”, “Por una cabeza”, “Uno”, “El día que me quieras”, “El Choclo”, “Adiós Nonino”, “Honrar la vida”, “Los pájaros perdidos” y “Balada para un loco”, para recorrer desde la obra Homero Manzi, Lucio Demare, Carlos Gardel, Alfredo Le Pera o los hermanos Expósito a la innovación de Ástor Piazzolla.
Precosquín: primera ronda del certamen folclórico
Entre hoy y el domingo, los seleccionados en la sede Tucumán para el PreCosquín serán evaluados en la Usina Cultural del Espacio Cultural Don Bosco (avenida Mitre 396) y los que pasen esta instancia competirán en el Certamen para Nuevos Valores, que se realizará el 13 y 14 de enero de 2026 en Córdoba. El jurado de música (competirán hoy, desde las 15, y mañana en la ronda final) estará integrado por Rubén Cruz, Viviana Taberna y José María Montini; mientras que el de danza, por Miguel Diosque Dupuy, Elma Diosque Dupuy y Marcelo Sánchez. En el circuito de peñas de la capital, el Mono Villafañe, Cacho Hendy y Francis Moreno estarán desde las 22 en El Cardón (Las Heras 50); al tiempo que en La Escondida (Miguel Lillo 234) actuarán Ser Herencia, Laura y Miguel, Trashumantes, La Banda y Los Robles; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) lo harán Nehuén Trío, Los Cómplices, Luna y Copla y Dúo Suyai; y en La Casa de Yamil (España 153), Lautaro Rocha, Los Duendes Copleros y Pura Cepa.
Comida italiana: gastronomía y música
Esta noche, a las 21, se inaugurará la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, en el patio central del hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 356). Habrá música en vivo a cargo de la Banda de Música Municipal Luzbel Giacobbe (foto) y una feria gastronómica con acceso libre. En tanto, desde las 20 y también con entrada gratis, en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) se realizará un concierto a cargo de los coros de Niños y el Juvenil de la Escuela de Canto Coral del Ministerio de Educación de Tucumán, dirigidos por Ignacio Meriles. Además, a partir de las 18, en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega y La Madrid) se verá la muestra anual del taller de Danzas Árabes y Expresión Corporal.
Música popular: dos festivales gratuitos
En el interior habrá dos festivales de música popular: a partir de las 19 Villa Quinteros recibirá al Chaqueño Palavecino, Valentina Márquez, Trulalá, Alejandro Véliz, Vidalero, Sangre Mansera, Trío Concepción, Íker Díaz, Nicanor Camisay y Francisco Romano; mientras que desde las 20, Amberes celebrará sus 410 años en la cancha de la Escuela 14 del barrio Primero de Mayo con Christian Herrera, Jorge Daniel y Los Libras, Los Mellizos Díaz, Los Brito, Randeros, Juan Grande El Norteño y Los Mensajeros Norteños, junto a las academias de danza San José Obrero y San Francisco Solano. Ambas propuestas serán con entrada gratis.
Incandescente: rock y pop en la Quinta Agronómica
El Festival Incandescente convertirá la Facultad de Arquitectura de la Quinta Agronómica de la UNT esta tarde, desde las 17.30, en un gran escenario para despedir el año académico con entrada libre y gratuita. La grilla tiene como protagonistas a Trío Mac Trío, Utópico Amanecer (foto), Mares y Océanos, Olita & Ebü, Invierno y Brahmans, en un abanico del rock y del pop tucumanos. Por aparte, en el Complejo Dickens habrá otra propuesta desde las 14, organizada por la Federación Universitaria de Tucumán. En la zona de la Plazoleta Mitre, a partir de las 21 estará el Festival Popular de Artes Escénicas El Catalejo con las actuaciones de Achilata, Lest Go Baby, 4 Quesos, Las Bigotudas y Tuquito y Yunguita, en un encuentro que tendrá música, teatro, clown e impro, seguido de una fiesta bailable hasta la madrugada.
Muestras: cantan discípulos de Batiah Adler de Chazal
Ale Barrios, Alicia Grinblat, Walter, Gaby Taddei y Pato D’Arterio abrirán a las 20.30 el ciclo de tres recitales sucesivos “Pequeños escenarios”, protagonizados por alumnos y alumnas del Estudio Artístico Vocal de Batiah Adler de Chazal. En Tafí Viejo, desde las 19 y en la plaza Mitre, tendrá lugar la muestra gratuita de los talleres culturales municipales del coro de lengua de señas, canto vocal, baile latino, violín, guitarra, folclore, danzas internacionales y contemporáneas, yoga y tango.
“Morí por amarte”: thriller emocional en Casa Luján
Desde Jujuy llega el grupo La Rosa Teatro a Casa Luján (Saavedra 74) para presentar a las 22 la obra “Morí por amarte”, escrita, dirigida y protagonizada por Ledu López, junto a Joaquín Galarza. “Es una historia intensa, oscura, humana… y con un giro final imposible de olvidar en un un thriller emocional que se desarrolla en el dormitorio de una pareja gay. Allí, en la intimidad más cruda, se desata un juego peligroso de amor, posesión y miedo a perder al otro entre Luis, de 40 años, controlador y carismático, y Nico, de la mitad de su edad, sensible y frágil”, adelanta el autor. La puesta se repondrá mañana. En tanto, en la biblioteca popular Ricardo Rojas de Aguilares, a las 22 se montará “Venecia”, el texto de Jorge Accame dirigido por Roberto Toledo, con las actuaciones de Liliana Cabral, Nadia Córdoba, Agustín Toledo, Graciela Martínez y Sandra Lizarraga, sobre un grupo de prostitutas que intentan cumplirle su último deseo a una vieja madama.
Sala Hynes O’Connor: proyectan cortometrajes y el filme “Weser”
En la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), desde las 18 tendrá lugar la segunda edición del ciclo Cortos en Corto, en la cual se proyectarán 10 realizaciones de autores y autoras tucumanos, para habilitar un espacio de exhibición de sus trabajos en la pantalla grande. En esta oportunidad, con entrada libre y gratuita se verán los filmes “Celulosa”, de Juan Cruz Rodríguez; “Cuatro balas”, “El visitante” y “Entre sospechosos y diamantes”, las tres de Luciano Gonzalez Teseyra; “Desentierro”, de Nassim Hid; “Érase una vez en el noroeste”, de Lucas Victoria; “Imprevisto”, de Laureano Carelli; “La última sonata”, de María Rocío Campo; “Racconto”, de Martín Santillán y “Tetramida”, de Jonás Páez. Desde las 20, en el mismo Espacio Incaa, se repondrá “Weser”, el filme de Fernando Spiner ambientado en un pequeño pueblo costero, donde un grupo de personas aisladas durante la cuarentena del covid busca consuelo y sentido en la poesía frente a la muerte, mientras se aferra a la fantasía de reconstruir su vida fracturada.
Plástica: conversatorio sobre Ernesto Dumit
Dentro del ciclo de homenajes dedicado a Ernesto Dumit, hoy desde las 20 y en el museo Timoteo Navarro (9 de Julio 44) tendrá lugar un conversatorio sobre su premiada obra “Encrucijada” -que integra el patrimonio estatal-, a cargo de Silvia Agüero, Pablo Dumit, Rodrigo Campos Alvo y Juan Bracamonte.