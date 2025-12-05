Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Precosquín: primera ronda del certamen folclórico

Entre hoy y el domingo, los seleccionados en la sede Tucumán para el PreCosquín serán evaluados en la Usina Cultural del Espacio Cultural Don Bosco (avenida Mitre 396) y los que pasen esta instancia competirán en el Certamen para Nuevos Valores, que se realizará el 13 y 14 de enero de 2026 en Córdoba. El jurado de música (competirán hoy, desde las 15, y mañana en la ronda final) estará integrado por Rubén Cruz, Viviana Taberna y José María Montini; mientras que el de danza, por Miguel Diosque Dupuy, Elma Diosque Dupuy y Marcelo Sánchez. En el circuito de peñas de la capital, el Mono Villafañe, Cacho Hendy y Francis Moreno estarán desde las 22 en El Cardón (Las Heras 50); al tiempo que en La Escondida (Miguel Lillo 234) actuarán Ser Herencia, Laura y Miguel, Trashumantes, La Banda y Los Robles; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) lo harán Nehuén Trío, Los Cómplices, Luna y Copla y Dúo Suyai; y en La Casa de Yamil (España 153), Lautaro Rocha, Los Duendes Copleros y Pura Cepa.