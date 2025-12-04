“No tengo nada que perder”: el mensaje de Max Verstappen que amenaza con arruinar la fiesta de McLaren en el GP de Abu Dhabi

La escena contrastó con la atención que acaparó McLaren por las respuestas cruzadas entre Lando Norris y Oscar Piastri. Verstappen eligió enfocarse en lo propio, sin entrar en lecturas estratégicas ni especulaciones externas. "Estoy muy relajado. No tengo nada que perder. Estar luchando por el título ya es una ventaja", expresó, con naturalidad.