“No tengo nada que perder”: el mensaje de Max Verstappen que amenaza con arruinar la fiesta de McLaren en el GP de Abu Dhabi

El neerlandés afronta la última carrera del año con chances de consagrarse campeón y sorprendió al mostrarse distendido en la previa de la definición.

TRANQUILIDAD. El neerlandés habló con calma en la previa y aseguró que disfruta la presión del cierre en Yas Marina. TRANQUILIDAD. El neerlandés habló con calma en la previa y aseguró que disfruta la presión del cierre en Yas Marina.
Hace 2 Hs

En medio del clima de máxima presión que rodea la definición del Campeonato de Pilotos 2025, Max Verstappen tomó un camino opuesto al de sus rivales. Sin gestos ni respuestas defensivas, el piloto de Red Bull se mostró distendido en el último Media Day previo al Gran Premio de Abu Dhabi, donde buscará un nuevo título en la Fórmula 1.

Consultado por cómo vivió las horas entre Qatar y la última fecha, fue directo. "Pasé tiempo con mi hija, pensando en algunas cosas para GT3 el año que viene y en el equipo de simulación. Todo bastante sencillo", contó

La escena contrastó con la atención que acaparó McLaren por las respuestas cruzadas entre Lando Norris y Oscar Piastri. Verstappen eligió enfocarse en lo propio, sin entrar en lecturas estratégicas ni especulaciones externas. "Estoy muy relajado. No tengo nada que perder. Estar luchando por el título ya es una ventaja", expresó, con naturalidad.

El neerlandés llega segundo en el campeonato con 396 puntos, a 12 de Norris. No depende solo de sí mismo, pero el historial lo respalda en escenarios decisivos. Para consagrarse, deberá ganar y esperar que el británico no finalice dentro de los cuatro primeros. En caso de empate, el título quedará para él por cantidad de victorias.

Verstappen aseguró que la preparación previa al fin de semana fue “normal”, sin cambios bruscos en su rutina. La calma que transmite se vuelve parte de su estrategia personal.

Mientras el paddock mira de reojo las tensiones internas en sus rivales, Red Bull llegó a Abu Dhabi con el plan de apostar todo a su piloto estrella y esperar que el desenlace favorezca al equipo.

El domingo, con las luces apagándose en Yas Marina, será el momento de la verdad. La pregunta es si la tranquilidad será su mejor arma o si necesitará algo más para escribir el final que sueña.

