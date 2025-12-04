Rafael Ponce de León, el nuevo "vice" de San Martín: “No tenemos tiempo que perder; hoy empezamos a decidir”

A horas de asumir oficialmente como vicepresidente primero de San Martín, Rafael Ponce de León habló con "Fuerte al Medio" y anticipó cómo será el desembarco de la nueva conducción en el área que más expectativas genera entre los hinchas: el Departamento Fútbol, del cual estará a cargo según lo establece el Estatuto.
Su visión del plantel, los pasos urgentes, la situación contractual de los jugadores y el futuro del técnico formaron parte de una conversación que dejó definiciones contundentes.
“Desde el domingo, cuando ganamos la elección, no nos quedamos quietos”, admitió. “Estamos moviéndonos sin parar. El único impedimento hoy es que todavía no conocemos con precisión el estado contractual completo del plantel”.
Según explicó, el primer paso es obtener todos los contratos y determinar qué vínculos siguen vigentes, cuáles vencen y qué jugadores son prioridad. “Ayer fui al complejo a buscar los contratos y no estaban; los tenía el abogado. Por suerte apareció y se comprometió a entregármelos hoy. Necesitamos esa información urgente. Esta noche los empiezo a analizar y mañana ya debemos tener decisiones tomadas”, aseguró.
Mientras tanto, representantes de varios futbolistas ya comenzaron a comunicarse, pero Ponce de León evitó avanzar sin información certera. “Las charlas fueron superficiales. Les explico que aún no asumimos y que no puedo opinar sin conocer la situación real de cada uno. No me gusta decidir sobre algo que no sé”, dijo.
Otro punto clave es la elección del técnico. El "vice" aclaró que la metodología será colectiva: el cuerpo técnico propondrá, el encargado deportivo analizará y la subcomisión de fútbol tomará las decisiones finales. “El técnico no decide solo; sugiere. Y el manager tampoco decide solo. Todos los pasos se discuten y se resuelven en conjunto”, puntualizó. Confirmó además que habrá reunión con Mariano Campodónico: “Por supuesto que lo vamos a escuchar. No sabemos cuál es su propuesta. Él asumió en circunstancias muy complicadas, con un plantel golpeado y desarmado. Así, ni él ni cualquier otro técnico iba a poder levantarlo”.
En ese esquema, Ponce de León explicó cuál será la función de Facundo Pérez Castro, quien liderará el grupo de trabajo del área deportiva junto a Matías Torres, Sebastián Pena y otros profesionales. “Facundo es la cabeza. Él sugiere, propone y fundamenta. Nosotros analizamos y decidimos. No cambia si el nombre es manager o encargado deportivo: el mecanismo es el mismo”, lanzó.
Puntos en los que se debe trabajar de manera urgente
Uno de los temas que más preocupación genera entre los hinchas es la renovación de Ulises Vera, cuyo contrato vence el 31 de diciembre. “Aún no pude hablar con Ulises; sí intercambié mensajes con el ‘Chuny’ (Nicolás Moreno). Les voy a plantear que son valores del club y que no pueden irse sin dejarle algo a San Martín. El club les dio muchísimo. Los conflictos que hayan tenido con dirigentes anteriores no son con San Martín”, dijo.
Consultado sobre cómo recuperar la mística en la Ciudadela, el dirigente fue directo: “Nunca deberíamos haberla perdido. Lo que se rompió no fue el vínculo hincha-club, sino hincha-dirigencia. El domingo, en las elecciones, hubo ADN ciruja verdadero. Familias enteras votando con alegría; ese clima no lo veía hace tiempo”, aseguró.
Respecto a la próxima Primera Nacional, no dudó en describirla como un torneo feroz. “Nos decían que los últimos campeonatos eran fáciles y nos quedamos en la orilla. Ahora será igual o más duro. Tenemos una sola bala y hay que apuntar bien. No hay margen de error”, afirmó. “Queremos un técnico de importancia. Estamos hablando con tres o cuatro. San Martín necesita jerarquía para lo que se viene”.
No esquivó tampoco la posibilidad de volver a jugar clásicos amistosos ante Atlético en el verano. “Estamos totalmente predispuestos. Habrá que coordinar agendas, pero sería muy lindo para los hinchas”, explicó.
Al proyectar los próximos 18 meses de gestión, Ponce de León trazó su aspiración. “Quiero un San Martín en Primera, estabilizado institucionalmente, con un estadio modelo, un complejo modelo y socios que vuelvan a sentirse parte. Ya hay obras hechas, pero también hay muchísimo por corregir. No todo es bueno ni todo es malo", concluyó.