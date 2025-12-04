Rafael Ponce de León, el nuevo "vice" de San Martín: “No tenemos tiempo que perder; hoy empezamos a decidir”

Otro punto clave es la elección del técnico. El "vice" aclaró que la metodología será colectiva: el cuerpo técnico propondrá, el encargado deportivo analizará y la subcomisión de fútbol tomará las decisiones finales. “El técnico no decide solo; sugiere. Y el manager tampoco decide solo. Todos los pasos se discuten y se resuelven en conjunto”, puntualizó. Confirmó además que habrá reunión con Mariano Campodónico: “Por supuesto que lo vamos a escuchar. No sabemos cuál es su propuesta. Él asumió en circunstancias muy complicadas, con un plantel golpeado y desarmado. Así, ni él ni cualquier otro técnico iba a poder levantarlo”.